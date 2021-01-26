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Культовые монстры сразятся с роботом и НЛО: Что мы узнали из трейлера «Годзилла против Конга»

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Студия Warner Bros. показала трейлер экшена «Годзилла против Конга» – четвертого фильма во франшизе «Вселенная монстров», в котором столкнутся два знаменитых кайдзю. Всего за день видео собрало 26 млн просмотров (например, столько же раз трейлер «Чудо-женщина: 1984» посмотрели лишь за 5 месяцев). Рассказываем, что нам в нем показали.

Мехагодзилла

В финальных титрах «Годзилла 2: Король монстров» намекнули на будущее появление Мехагодзиллы – еще одного заклятого врага японской ящерицы. Боевой робот, созданный по образу Годзиллы, впервые появился в 1974 году в качестве инопланетного оружия. На экране позади героя Сюн Огури можно разглядеть очертания Годзиллы, поверх которых наложены метрики некой системы и показатели батареи. Голова робота, кажется, мелькает среди рушащихся небоскребов в самом начале трейлера. Кстати, в видео герои подчеркивают, что деструктивный настрой Короля монстров – следствие контроля извне. Опять же, в сцене после титров «Годзиллы 2» Алан Джона (Чарльз Дэнс) завладел головой убитого Гидоры, который в мифологии франшизы умел контролировать других кайдзю.

Новые титаны

Трейлер подтвердил появление новых монстров, которых наиболее преданные фанаты серии ждали еще после анонса фигурок по фильму. В одной из сцен Конг сражается с летучей змеей Нозуки. Судя по окружающему их пейзажу, битва происходит в Полой Земле – экосистеме под поверхностью планеты, о существовании которой догадывались герои «Конг: Остров череп». Место также упоминалось в газетных вырезках, показанных в финальных титрах «Годзиллы 2». В еще одном зрелищном эпизоде примат рычит на гигантскую летучую мышь, которая явно не дает ему покоя.

НЛО

На двух кадрах позади Кинг Конга можно заметить летающие корабли. В трейлере не раскрывают их происхождение, но пришельцы из космоса уже появлялись в мифологии Годзиллы: многие классические японские ленты о нем так или иначе связаны с инопланетянами. Трехголовый монстр Гидора из предыдущего американского фильма как раз был неземного происхождения. Надо полагать , кроссовер раскроет связь Полой Земли и гостей из иных миров.

Боевой топор

В финале ролика Конг отражает синий атомный луч из глотки противника с помощью самодельного боевого топора. В описании фигурки гориллы указано, что оружие сделано из спинных пластин Годзиллы, которую, надо думать, обезьяна оторвала от противника во время особенно брутальной схватки. Помимо этого, в сцене можно увидеть скрытую пасхалку для фанатов японского кроссовера Исиро Хонды «Кинг Конга против Годзиллы». В фильме 1962 года был эпизод, в котором гигантский примат вырывает из земли дерево и засовывает его в горло Годзиллы.

Музыка

Эпический накал схватки передает ремикс трека Chris Classic «Here We Go», который создал композитор фильма Junkie XL. В 2019-м эту композицию выбрали главной темой для рестлинг-шоу «WWE Hell in a Cell», так что ее способность сопровождать зрелищные бои уже проверена маркетологами студии. Ранее Junkie XL, работавший над саундтреками фильмов «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Бэтмен против Супермена», заявил, что для записи музыки к «Годзилла против Конга» потребовалась самая большая бас-бочка на планете. 

«Сотворение Адама»

Кадр, где новая героиня франшизы, девочка Джиа (Кайли Хоттл), прикасается к пальцу Кинг Конга, можно расценить как оммаж к фреске Микеланджело «Сотворение Адама», на которой Бог прикасается к первому человеку. Судя по трейлеру, некоторые герои фильма видят в гигантской горилле фигуру божества-защитника. В 1982-м композиция потолка Сикстинской капеллы также вдохновила создателя постера «Инопланетянина» Стивена Спилберга. Библейский символизм неоднократно появлялся и в предыдущих частях «Вселенной монстров».

Мифы

В «Годзилла против Конга» также должны раскрыться подробности Войны титанов. Согласно мифологии франшизы, древние люди боготворили титанов, затем нашли способ контролировать их с помощью телепатии и использовали в качестве оружия. Схожие цели преследует секретная организация «Монарх», десятилетиями пытающаяся приручить Кинг Конга и Годзиллу. За телепатию в фильме, кажется, будет отвечать Джиа – аналог Мики из японских лент о ящере из 1990-х.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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