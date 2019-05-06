Кира Найтли отказалась играть в секс-сценах в фильмах режиссеров-мужчин

Кира Найтли добавила в свой контракт отказ от съемок обнаженной или в секс-сценах. О своем нежелании сниматься в откровенных эпизодах актриса рассказала во время записи подкаста Chanel Connects. Она подчеркнула, что особенно не хочет участвовать в подобных сценах, если режиссерское кресло занимает мужчина.

«Отчасти это тщеславие, но это также связано с мужским взглядом, — говорит Найтли. — Мне сейчас очень неприятно пытаться передавать мужской взгляд. Я слишком тщеславна. Я родила уже двух детей и предпочла бы не стоять обнаженной перед группой мужчин».

«Мужской взгляд» (male gaze) — термин, описывающий изображение женщин с мужской гетеросексуальной точки зрения, который представляет и показывает женщин как сексуальный объект для удовольствия зрителя-мужчины.

Найтли отметила, что на данном этапе ее мало интересуют «ужасные сексуальные сцены, в которых обмазанные маслом актеры кряхтят». При этом она понимает ценность эпизодов с обнаженными актерами, но не готова вновь принимать в них участие. Тем не менее актриса не против сделать исключение, если в проекте будет идти речь о материнстве или принятии своего тела, а снимать сцену будет женщина.

«Я не говорю об абсолютном запрете, но у мужчин в таких сценах сниматься не буду», — заключила Найтли.

Источник: Deadline

Фото: Getty Images