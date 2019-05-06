КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Кира Найтли отказалась играть в секс-сценах в фильмах режиссеров-мужчин

Обсудить0

Кира Найтли добавила в свой контракт отказ от съемок обнаженной или в секс-сценах. О своем нежелании сниматься в откровенных эпизодах актриса рассказала во время записи подкаста Chanel Connects. Она подчеркнула, что особенно не хочет участвовать в подобных сценах, если режиссерское кресло занимает мужчина.

«Отчасти это тщеславие, но это также связано с мужским взглядом, — говорит Найтли. — Мне сейчас очень неприятно пытаться передавать мужской взгляд. Я слишком тщеславна. Я родила уже двух детей и предпочла бы не стоять обнаженной перед группой мужчин».

«Мужской взгляд» (male gaze) — термин, описывающий изображение женщин с мужской гетеросексуальной точки зрения, который представляет и показывает женщин как сексуальный объект для удовольствия зрителя-мужчины.

Найтли отметила, что на данном этапе ее мало интересуют «ужасные сексуальные сцены, в которых обмазанные маслом актеры кряхтят». При этом она понимает ценность эпизодов с обнаженными актерами, но не готова вновь принимать в них участие. Тем не менее актриса не против сделать исключение, если в проекте будет идти речь о материнстве или принятии своего тела, а снимать сцену будет женщина.

«Я не говорю об абсолютном запрете, но у мужчин в таких сценах сниматься не буду», — заключила Найтли.

Источник: Deadline

Фото: Getty Images

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Новые серии 2-го сезона. Талантливая ученица гениального следователя продолжает расследовать череду таинственных убийств.
В главных ролях:Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский
Режиссер:Александр Войтинский
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

В главной роли: Кира Найтли
Портрет героя

ВидеоВ главной роли: Кира Найтли

6 мая 20194
Как (не) показать секс в кино

ВидеоКак (не) показать секс в кино

1 июля 202022
Исследование: Киану Ривз и Джейк Джилленхол снимаются в секс-сценах чаще других актеров

Исследование: Киану Ривз и Джейк Джилленхол снимаются в секс-сценах чаще других актеров

13 октября 20209
Редакция КиноПоиска вспоминает любимые секс-сцены. Внимание: в списке есть упыри и «Американский пирог»!
Выбор редакции

Редакция КиноПоиска вспоминает любимые секс-сцены. Внимание: в списке есть упыри и «Американский пирог»!

7 октября 202019

Главное сегодня

КиноПоиск HD

Сериал «Топи»: Северная готика Дмитрия Глуховского

Сегодня9
Сериал «Топи»: Северная готика Дмитрия Глуховского
А это точно детский мультфильм?

ТестА это точно детский мультфильм?

23 января25
Кира Найтли отказалась играть в секс-сценах в фильмах режиссеров-мужчин

Кира Найтли отказалась играть в секс-сценах в фильмах режиссеров-мужчин

Сегодня, 11:1152
Как снимает Дэвид Линч
Как это смотреть

ВидеоКак снимает Дэвид Линч

23 января10
Азия Ардженто обвинила режиссера «Форсажа» в сексуальном насилии

Азия Ардженто обвинила режиссера «Форсажа» в сексуальном насилии

Сегодня, 10:0828
Трейлер фильма «Годзилла против Конга»: Битва легендарных монстров

Трейлер фильма «Годзилла против Конга»: Битва легендарных монстров

Вчера44
«Блокадный дневник» получил главный приз премии «Золотой орел». «Союз Спасения» лидирует по числу наград

«Блокадный дневник» получил главный приз премии «Золотой орел». «Союз Спасения» лидирует по числу наград

22 января15
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт