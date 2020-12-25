Азия Ардженто обвинила режиссера «Форсажа» в сексуальном насилии

Азия Ардженто заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны постановщика Роба Коэна. По словам актрисы, которая одной из первый выступила с обвинениями против Харви Вайнштейна, инцидент произошел во время работы над боевиком с Вином Дизелем «Три икса».

«Я впервые рассказываю о Коэне, — призналась Ардженто в беседе с итальянской газетой Il Corriere della Sera. — Это случилось в 2002 году, когда мы снимали „Три икса“. Он изнасиловал меня, заставив выпить гамма-оксимасляную кислоту (седативное средство, часто используемое насильниками. — Прим. ред.), у него была целая бутылка. Тогда я не понимала, что это за вещество. Я проснулась утром голой в его постели».

Ардженто отметила, что раскроет подробности случившегося в своей автобиографии «Anatomy of a Wild Heart» («Анатомия дикого сердца»), которая появится в итальянских книжных 26 января.

В ответ на обвинения представитель Коэна выпустил следующее заявление: «Мистер Коэн категорически отрицает абсолютно ложные обвинения Азии Ардженто в нападении на нее. Когда они работали вместе, у них сложились прекрасные рабочие отношения, и мистер Коэн считал ее другом. Ее заявление о событиях 2002 года вызывает недоумение, особенно учитывая то, что о ней писали в последние годы».

Представитель Коэна, вероятно, имеет в виду обвинения, выдвинутые против Ардженто в 2018 году. Тогда актер Джимми Беннетт, снимавшийся в фильме Ардженто «Цыпочки», заявил, что подвергся сексуальному насилию со стороны актрисы, когда ему было 17 лет, а ей 37. Ардженто опровергла информацию о сексуальных отношениях с Беннеттом.

Коэна ранее уже обвиняли в сексуальном насилии. В 2019-м издание Huffington Post опубликовало материал, в котором женщина, пожелавшая сохранить анонимность, заявила, что стала жертвой режиссера. По ее словам, он напал на нее в 2015 году, когда она была без сознания. Сообщается, что нападение произошло после того, как Коэн пригласил жертву на деловую встречу, чтобы обсудить работу над пилотом телепроекта. Адвокат Коэна в ответ назвал обвинения «возмутительной клеветой».

В 2019 году дочь режиссера Валькирия Уэзер обвинила его в сексуальном насилии. Она рассказала, что Коэн совращал ее, когда она была ребенком, и водил ее к секс-работникам во время съемок за границей.

Источник: EW

Фото: Getty Images