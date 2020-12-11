5 лучших трейлеров недели: Корейская фантастика, Супермен с семьей и Николас Кейдж против роботов

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«Буги»

Режиссерский дебют Эдди Хуанга, создателя сериала «Трудности ассимиляции». На этот он рассказывает о Альфреде Чине по кличке Буги, американце азиатского происхождения и талантливом баскетболисте, который мечтает играть в НБА. Однако у его родителей другие планы. Они хотят, чтобы он сосредоточил все свое внимание на стипендии в элитном колледже. Параллельно с этим Буги пытается разобраться в отношениях с девушкой, одноклассниками и соперниками на корте, а также вынести бремя ожидания.

«Космические чистильщики»

Под таким неочевидным названием на Netflix выходит первая корейская космическая фантастика. Комедийные приключения команды неудачников с мусороуборочного корабля «Победа» в недалеком и не очень радостном будущем. Однажды приятели обнаруживают робота-ребенка, который оказывается оружием массового поражения, и решают поправить свое финансовое положение. Маленький жанровый шажок для мирового кино, зато большой скачок для южнокорейского.

«Ради всего человечества», 2-й сезон

Продолжение альтернативной истории космической гонки. США по-прежнему пытаются обогнать СССР, и теперь их целью становится Луна, где развернется главная битва за превосходство. Ситуация усложняется, когда американцы узнают о новом секретном оружии Советов.

«Страна чудес Вилли»

Продолжается удивительный хоррор-ренессанс в карьере Николаса Кейджа. Теперь наш бесстрашный герой предстает в роли уборщика, который дежурит в ночную смену в странном парке развлечений. После наступления темноты с виду безобидные механические игрушки внезапно превращаются в кровожадных монстров, готовых растерзать бедного клинера. Они еще не знают, с кем связались, но очень скоро поймут: это не его заперли с ними, а их с ним!

«Супермен и Лоис», 1-й сезон

Спин-офф «Супергёрл» о семейной жизни Человека из стали. Сюжет вращается вокруг отношений Кларка Кента/Супермена и журналистки Лоис Лейн и повседневных проблем, связанных с воспитанием детей в современном мире. Пока криптонец пытается найти баланс между семьей и спасением человечества, его жена должна понять, что для нее важнее — карьера или личная жизнь.