КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

5 лучших трейлеров недели: Корейская фантастика, Супермен с семьей и Николас Кейдж против роботов

Обсудить0

Нажмите на карточку «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда заинтересовавший вас фильм или сериал станет доступен для просмотра.

«Буги»

Режиссерский дебют Эдди Хуанга, создателя сериала «Трудности ассимиляции». На этот он рассказывает о Альфреде Чине по кличке Буги, американце азиатского происхождения и талантливом баскетболисте, который мечтает играть в НБА. Однако у его родителей другие планы. Они хотят, чтобы он сосредоточил все свое внимание на стипендии в элитном колледже. Параллельно с этим Буги пытается разобраться в отношениях с девушкой, одноклассниками и соперниками на корте, а также вынести бремя ожидания.

«Космические чистильщики»

Под таким неочевидным названием на Netflix выходит первая корейская космическая фантастика. Комедийные приключения команды неудачников с мусороуборочного корабля «Победа» в недалеком и не очень радостном будущем. Однажды приятели обнаруживают робота-ребенка, который оказывается оружием массового поражения, и решают поправить свое финансовое положение. Маленький жанровый шажок для мирового кино, зато большой скачок для южнокорейского.

«Ради всего человечества», 2-й сезон

Продолжение альтернативной истории космической гонки. США по-прежнему пытаются обогнать СССР, и теперь их целью становится Луна, где развернется главная битва за превосходство. Ситуация усложняется, когда американцы узнают о новом секретном оружии Советов.

«Страна чудес Вилли»

Продолжается удивительный хоррор-ренессанс в карьере Николаса Кейджа. Теперь наш бесстрашный герой предстает в роли уборщика, который дежурит в ночную смену в странном парке развлечений. После наступления темноты с виду безобидные механические игрушки внезапно превращаются в кровожадных монстров, готовых растерзать бедного клинера. Они еще не знают, с кем связались, но очень скоро поймут: это не его заперли с ними, а их с ним!

«Супермен и Лоис», 1-й сезон

Спин-офф «Супергёрл» о семейной жизни Человека из стали. Сюжет вращается вокруг отношений Кларка Кента/Супермена и журналистки Лоис Лейн и повседневных проблем, связанных с воспитанием детей в современном мире. Пока криптонец пытается найти баланс между семьей и спасением человечества, его жена должна понять, что для нее важнее — карьера или личная жизнь.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
От виртуального короля до инстаграм-целителя — доксериал про тех, кто мастерски умеет притворяться
В главных ролях:Александр Молочников, Фима
Режиссер:Савва Савельев
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

9 лучших трейлеров недели: «По наклонной», «Сквозь снег» и «Блаженство»

9 лучших трейлеров недели: «По наклонной», «Сквозь снег» и «Блаженство»

15 января6
6 лучших трейлеров недели: «Поездка в Америку 2», «Белый тигр» и «Мажор. Фильм»

6 лучших трейлеров недели: «Поездка в Америку 2», «Белый тигр» и «Мажор. Фильм»

25 декабря 20208
8 лучших трейлеров недели: «Разочарование», «Общага» и «Вампиры средней полосы»

8 лучших трейлеров недели: «Разочарование», «Общага» и «Вампиры средней полосы»

18 декабря 20207
9 лучших трейлеров недели: Сериалы Marvel, боевик Ильи Найшуллера и «Стража»

9 лучших трейлеров недели: Сериалы Marvel, боевик Ильи Найшуллера и «Стража»

11 декабря 20206

Главное сегодня

Крупным планом

ПодкастПочему Кантемир Балагов — идеальный режиссер для «The Last of Us» (и как вообще экранизировать видеоигры)

Сегодня7
Почему Кантемир Балагов — идеальный режиссер для «The Last of Us» (и как вообще экранизировать видеоигры)
Что смотреть дома: Второй спецэпизод «Эйфории», «Вечный свет», «Это грех»
Выбор редакции

Что смотреть дома: Второй спецэпизод «Эйфории», «Вечный свет», «Это грех»

Сегодня6
Почему все недовольны «Фрагментами женщины» Корнела Мундруцо?
Мнение

Почему все недовольны «Фрагментами женщины» Корнела Мундруцо?

Вчера8
Фильм недели: «Душа» — веселое путешествие в загробный мир и обратно

Фильм недели: «Душа» — веселое путешествие в загробный мир и обратно

Вчера13
5 лучших трейлеров недели: Корейская фантастика, Супермен с семьей и Николас Кейдж против роботов

5 лучших трейлеров недели: Корейская фантастика, Супермен с семьей и Николас Кейдж против роботов

Сегодня, 16:092
Китайский прокатчик перемонтировал российскую фантастику «Кома». Продюсеру новая версия не понравилась

Китайский прокатчик перемонтировал российскую фантастику «Кома». Продюсеру новая версия не понравилась

Сегодня, 13:436
Кристофер Нолан может разорвать отношения с Warner Bros. Он сотрудничал со студией 20 лет

Кристофер Нолан может разорвать отношения с Warner Bros. Он сотрудничал со студией 20 лет

Сегодня, 10:5916
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт