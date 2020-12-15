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Кристофер Нолан может разорвать отношения с Warner Bros. Он сотрудничал со студией 20 лет

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Согласно Wall Street Journal, Кристофер Нолан больше не планирует работать с Warner Bros., с которой сотрудничал 20 лет. Утверждается, что постановщика не устраивает новая политика студии одновременного релиза фильмов онлайн и в кинотеатрах.

«Проведя годы в качестве ведущего режиссера Warner Bros., Кристофер Нолан, который написал и поставил прошлогодний „Довод“, вряд ли вернется на студию со своим следующим проектом — отчасти потому, что был разочарован гибридной стратегией релизов на 2021 год», — сообщает издание.

3 декабря Warner Bros. объявила, что 17 будущих фильмов студии выйдут одновременно в кино и на HBO Max. Впоследствии стало известно, что об этом не знали режиссеры картин и партнеры студии, что вызвало сильное недовольство с их стороны. Нолан раскритиковал стратегию Warner, назвав ее неуважительной по отношению к кинематографистам.

«Это очень-очень неприятно, — заявил Нолан. — Нельзя так относиться к людям, которые многое вложили в свои фильмы. Они заслужили, чтобы с ними посоветовались и обсудили, что будет с их проектами».

Последним проектом Нолана, выпущенным без поддержки Warner, был триллер «Помни», вышедший в 2001 году. Все последующие картины режиссера, включая трилогию «Темный рыцарь», «Дюнкерк» и «Интерстеллар», создавались в сотрудничестве с Warner Bros.

Кроме Нолана, решением Warner также были недовольны Джеймс Ганн, Дени Вильнёв, Джон М. Чу и многие другие.

Источник: Wall Street Journal

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