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HBO снимет второй приквел «Игры престолов»

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Канал HBO запустил в разработку еще один приквел «Игры престолов». По данным Variety, новый сериал станет экранизацией серии новелл Джорджа Р.Р. Мартина «Повести о Дунке и Эгге».

В цикл входит три повести: «Межевой рыцарь» (1998), «Верный меч» (2003) и «Таинственный рыцарь» (2010). Действие произведений происходит за 90 лет до событий «Игры престолов». Их главные герои — странствующий рыцарь Дункан Высокий (Дунк) и его оруженосец, принц Эйегон Таргариен (Эгг).

У сериала пока нет шоураннера и исполнителей главных ролей, но, согласно источникам, это один из приоритетных проектов для HBO на текущий момент.

Первый приквел «Игры престолов», «Дом дракона», выйдет в 2022 году и расскажет о клане Таргариенов. По сюжету, его члены оставят обреченную Валирию и отправятся на запад, где обнаружат большую территорию с враждующими королевствами. В сериале снимутся Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Дэнни Сапани, Оливия Кук и Эмма Д’Арси.

Источник: Variety

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