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Каннский фестиваль планируют перенести на июль

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Проведение Каннского кинофестиваля могут отложить с мая на июль этого года. Об этом сообщает Variety. По данным издания, организаторы объявят о своих планах в конце января.

По словам владельца отеля, расположенного неподалеку от места проведения смотра, ему уже сообщили, что фестиваль должен состояться в период с 5 по 25 июля.

Ранее смотр планировали провести в июне, но даты с 21 по 25 июля займет международный фестиваль производителей рекламы «Каннские львы».

Кроме того, организаторы могут увеличить срок проведения фестиваля. Это связано с тем, что в этом году ожидается много сильных картин, которые подходят под формат Канн.

Предыдущий Каннский фестиваль должен был пройти в мае 2020 года, однако его отменили из-за пандемии коронавируса. Организаторы обещают, что в этом году мероприятие точно состоится.

Источник: Variety 
Фото: Getty Images

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