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Netflix продлил «Бриджертонов» на второй сезон

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Стрим-сервис Netflix официально продлил костюмную драму «Бриджертоны» на второй сезон. Онлайн-кинотеатр анонсировал продолжение, опубликовав видео на YouTube. 

Сериал рассказывает о братьях и сестрах из дворянского семейства Бриджертонов, которые живут в Лондоне эпохи Регентства. В основу проекта легли романы Джули Энн Робинсон.

Экранизацию продюсирует Шонда Раймс — создательница хитов «Как избежать наказания за убийство», «Скандал» и «Анатомия страсти». Главные роли сыграли Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге Пейдж, Джонатан Бэйли, Никола Кохлан и Аджоа Андох.

Первый сезон вышел на Netflix в конце декабря и мгновенно стал хитом. Сервис заявил, что за первые 28 дней сериал посмотрело 63 миллиона пользователей. Драма показала пятый лучший старт среди оригинальных проектов стриминга. После успеха «Бриджертонов» британская букмекерская контора Ladbrokes назвала актера Реге Пейджа, сыгравшего герцога Саймона Бассетта, одним из более вероятных кандидатов на роль Джеймса Бонда.

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