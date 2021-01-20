Энтони Хопкинс и Джоди Фостер обсудили «Молчание ягнят». Изначально Хопкинс счел его детским фильмом!

30 января хоррору Джонатана Демме «Молчание ягнят» исполнится 30 лет. Энтони Хопкинс и Джоди Фостер, сыгравшие в нем главные роли и получившие за свои роли по «Оскару», обсудили создание фильма в совместном интервью для Variety. Мы выбрали из их разговора самое главное.

Про сценарий

Энтони Хопкинс получил сценарий «Молчания ягнят» в 1989 году. В тот момент актер находился в Лондоне, где играл в пьесе «М. Баттерфляй». Из-за названия он решил, что Джонатан Демме готовит детский фильм, но почитав 10 страниц, понял, что сильно ошибся. «Это лучшая роль, которую мне когда-либо предлагали», — признавался актер агенту. На общей встрече перед съемками Хопкинс боялся заговорить с Джоди Фостер, потому что она только что выиграла свой первый «Оскар». А вот после совместной читки текста уже Фостер побаивалась говорить с Хопкинсом, чье видение Ганнибала Лектера произвело на всех сильное впечатление.

Про образ Ганнибала Лектера

Изначально маньяк-каннибал должен был носить обычный оранжевый комбинезон, однако Хопкинс настоял, чтобы ему сшили тюремный костюм по фигуре специально для съемок.

Как будет звучать голос Ганнибала, Хопкинс и Демме определились на первой читке сценария. «Я сказал Джонатану: „Лектер напоминает машину. Он разговаривает как HAL, компьютер из „Космической одиссеи“», — вспоминает актер. “Он звучит как машина и возникает ниоткуда словно бесшумная акула”. Актер также сам придумал, что Лектер будет ждать Старлинг у себя в камере, почуяв ее запах.

«У тебя был необычный голос, с металлическим оттенком. В фильме он звучал еще эффектнее благодаря звукорежиссеру Крису Ньюману», — уточняет Фостер.

Также Хопкинс вдохновлялся своим учителем Кристофером Феттсом, которого помнил по Королевской академии драматического искусства. «Он преподавал сценическое движение. У него был режущий слух голос, Крис разрывал тебя в клочья. Еще он очень точно анализировал все, что делают актеры — этот метод я запомнил на всю жизнь. Когда я играл Лектера, то думал: „Это Крис Феттс. Тот самый голос. Этот человек должен быть беспощадным“».

Хопкинс признался, что оставался в образе Лектера даже между дублями. Однажды к нему в декорацию камеры зашла девушка из съемочной группы, и актер огрызнулся: «Что ты здесь делаешь?». «О, господи, Хопкинс, ты такой странный!», — с восторгом воскликнул режиссер.

Про образ Кларисы Старлинг

Как и Хопкинс, Фостер уделяла много внимания голосу Клариссы. Актриса решила, что ее героиня должна говорить медленно, а в ее голосе должно слышаться волнение. По задумке, Старлинг так же избегала сокращенных слов, чтобы казаться более образованной.

Актриса добавила, что подобрать ключ к Клариссе ей помог эпизод в начале фильма, когда героиня оказывается в лифте в окружении возвышающихся над ней мужчин из ФБР: «В ней была некая тихость, она практически стыдилась того, что не была крупнее и сильнее. Она пыталась смириться с ограничениями тела, в котором родилась. И я поняла, что в этом заключалась ее сила. В каком-то смысле она была похожа на девушек, которых пыталась спасти. То, что она могла понять жертв маньяка, и делало ее героиней».