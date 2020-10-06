Мэр Москвы разрешил увеличить заполняемость кинотеатров до 50%

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, увеличивающий в столице максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах с 25% до 50% от общей вместимости.

В столице также разрешается возобновить работу «музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений».

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм, — написал Собянин в своем личном блоге. — Последнюю неделю ежедневно выявляется 2—4 тысячи новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря. Ощутимо снизилась и госпитализация — 1200—1300 человек в день против 1500—1800 в предпраздничные и праздничные дни. В коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тысячи человек — минимальное количество с конца ноября. Свободно свыше 9 тысяч коек. В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения».

Кроме учреждений культуры, к обычному режиму работы вернутся колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения.

При этом в силе остается требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы и ограничения в режиме работы ресторанов, ночных клубов, баров, дискотек, караоке и боулингов.

Источник: Сергей Собянин