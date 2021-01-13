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Суд Санкт-Петербурга запретил в России сайты с аниме «Тетрадь смерти» и «Токийский гуль»

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете распространения на территории России аниме «Тетрадь смерти», «Инуясики»«Токийский гуль» и «Эльфийская песнь». Запрет в первую очередь касается нескольких сайтов, на которых эти проекты находятся в свободном доступе.

«Признать информацию запрещенной к распространению на территории РФ. Иск прокуратуры удовлетворить», — объявил судья Дмитрий Никулин.

В декабре 2020-го прокуратура Петербурга обратилась в суд с требованием запретить в России аниме «Тетрадь смерти», «Межвидовые рецензенты», «Эхо террора», «Эльфийская песнь» и «Наруто». Проекты требовали запретить из-за сцен «с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями», а также из-за эпизодов, которые демонстрируют «в натуралистическом виде гибель людей».

Трансляция заседания велась в прямом эфире на судебном портале. Судья и приглашенные эксперты просмотрели фрагменты из проектов, представленных в иске, и обсудили их сюжет и содержимое. Свою экспертизу о подтекстах дали специалисты.

«Жизнь — самое дорогое у человека, но здесь мы видим, что жизнь ничего не стоит вообще, — заявил эксперт по поводу аниме «Инуясики». — Потому что убить человека, направив палец — убил, и вообще никаких эмоций отрицательных не испытал. Фактически, мы видим, что такими фильмами зарождается деструктивное начало, а у нас подростки в среднем в России завершают жизнь самоубийством порядка двух тысяч. В том числе за счет таких фильмов может быть такой большой рост цифры».

В отношении «Тетради смерти» эксперты убеждены, что аниме «формирует интерес к тематике смерти, а такая тематика обычно привлекает людей к нестабильной психикой». Другой специалист заявил, что уже после подачи иска «несколько школьников совершили суицидальные действия, «при этом на детях находились предметы одежды, относящиеся к анимационным фильмам, в том числе „Тетрадь смерти“».

«В данном сериале практически формируется установка на садистические наклонности, — прокомментировал эксперт аниме «Токийский гуль». — Из такого человека легко вырастить садиста. Надо понимать, что у нас очень много скрытой психопатологии. Такие фильмы выполняют роль выпускания джина из бутылки. То есть ты джина легко выпустишь, но обратно его загнать не получится. Посмотрев такие фильмы, формируются соответствующие группы подростков, в которых такое поведение легко воспроизводится».

По мнению доктора психологических наук Василия Белова, сцены насилия из «Эльфийской песни» «формируют будущее поколение убийц и садистов»: «Через образ переформатируется психика. Мы в будущем столкнемся с обществом убийц и садистов. У нас и так сейчас много психопатов, которые мешают нормально жить обществу. А вот такие фильмы… У нас как раньше формировалась психика ребёнка? Бабушка или дедушка рассказывала сказку и комментировала, что хорошо и что плохо. А тут никто не говорит, что хорошо и что плохо, понимаете?».

Суд запретил просмотр «Тетради смерти» и «Инуяшиков» на двух сайтах, а показ «Токийского гуля» и «Эльфийской песни» — на ресурсе yummyanime.club. 

Источник: «Медиазона»

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