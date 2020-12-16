К концу 2020-го количество подписчиков Netflix превысило 200 миллионов. Это значительно больше прогнозов

Стриминговый сервис Netflix отчитался о росте количества пользователей. За четвертый квартал 2020-го онлайн-кинотеатр привлек 8,5 миллиона платных подписчиков — на 2,5 миллиона больше, чем прогнозировалось. К концу года общее количество подписчиков Netflix по всему миру составило 203,7 миллиона.

Ранее ожидалось, что последняя четверть 2020-го принесет стримингу 6 миллионов новых пользователей. Однако благодаря пандемии коронавируса квартал оказался для компании гораздо более успешным. В общей сложности в 2020-м Netflix добавил 37 миллионов новых клиентов. Это самый высокий годовой прирост для сервиса, который побил предыдущий рекорд в 28,6 миллиона в 2018-м.

Согласно Netflix, выручка компании за четвертый квартал составила 6,6 млрд долларов (рост на 21,5%). В начале 2021-го стоимость акций стриминга упала на 7%, но после новости о количестве подписчиков резко выросла на 13%.

В конце 2020-го громкими новинками Netflix стали сериалы «Корона» (четвертый сезон), «Бриджертоны» и «Ход королевы», а также фильмы «Манк», «Пара на праздники», «Полуночное небо», «Суд над чикагской семеркой» и «Рождественские хроники 2».

Netflix по-прежнему значительно опережает быстрорастущие показатели ближайшего конкурента — Disney+, который к прошлому декабрю привлек 86,8 миллиона подписчиков по всему миру.

Источник: Deadline