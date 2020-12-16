КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

К концу 2020-го количество подписчиков Netflix превысило 200 миллионов. Это значительно больше прогнозов

Обсудить0

Стриминговый сервис Netflix отчитался о росте количества пользователей. За четвертый квартал 2020-го онлайн-кинотеатр привлек 8,5 миллиона платных подписчиков — на 2,5 миллиона больше, чем прогнозировалось. К концу года общее количество подписчиков Netflix по всему миру составило 203,7 миллиона.

Ранее ожидалось, что последняя четверть 2020-го принесет стримингу 6 миллионов новых пользователей. Однако благодаря пандемии коронавируса квартал оказался для компании гораздо более успешным. В общей сложности в 2020-м Netflix добавил 37 миллионов новых клиентов. Это самый высокий годовой прирост для сервиса, который побил предыдущий рекорд в 28,6 миллиона в 2018-м.

Согласно Netflix, выручка компании за четвертый квартал составила 6,6 млрд долларов (рост на 21,5%). В начале 2021-го стоимость акций стриминга упала на 7%, но после новости о количестве подписчиков резко выросла на 13%.

В конце 2020-го громкими новинками Netflix стали сериалы «Корона» (четвертый сезон), «Бриджертоны» и «Ход королевы», а также фильмы «Манк», «Пара на праздники», «Полуночное небо», «Суд над чикагской семеркой» и «Рождественские хроники 2».

Netflix по-прежнему значительно опережает быстрорастущие показатели ближайшего конкурента — Disney+, который к прошлому декабрю привлек 86,8 миллиона подписчиков по всему миру.

Источник: Deadline

КиноПоиск в VK

Расскажем, что посмотреть сегодня вечером

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
От виртуального короля до инстаграм-целителя — доксериал про тех, кто мастерски умеет притворяться
В главных ролях:Александр Молочников, Фима
Режиссер:Савва Савельев
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Netflix: Сериал «Люпен» с Омаром Си за первый месяц посмотрят 70 миллионов подписчиков

Netflix: Сериал «Люпен» с Омаром Си за первый месяц посмотрят 70 миллионов подписчиков

Вчера14
Превью фильмов Netflix 2021 года: «Армия мертвецов», комедия с ДиКаприо и новый фильм каждую неделю

Превью фильмов Netflix 2021 года: «Армия мертвецов», комедия с ДиКаприо и новый фильм каждую неделю

12 января17
Сериал «Бриджертоны» за первый месяц посмотрело 63 миллиона пользователей Netflix

Сериал «Бриджертоны» за первый месяц посмотрело 63 миллиона пользователей Netflix

5 января11
Самый популярный проект Netflix в 2020 году? Детское шоу «Cocomelon»

Самый популярный проект Netflix в 2020 году? Детское шоу «Cocomelon»

16 декабря 20206

Главное сегодня

В — Вигвам, К — Кофе, У — Упадок. Азбука Дэвида Линча

Сегодня4
В — Вигвам, К — Кофе, У — Упадок. Азбука Дэвида Линча
Почему «Бриджертоны» стали самым обсуждаемым сериалом праздников?
В предыдущих сериях

ПодкастПочему «Бриджертоны» стали самым обсуждаемым сериалом праздников?

Сегодня4
Суд Санкт-Петербурга запретил в России сайты с аниме «Тетрадь смерти» и «Токийский гуль»

Суд Санкт-Петербурга запретил в России сайты с аниме «Тетрадь смерти» и «Токийский гуль»

час назад9
К концу 2020-го количество подписчиков Netflix превысило 200 миллионов. Это значительно больше прогнозов

К концу 2020-го количество подписчиков Netflix превысило 200 миллионов. Это значительно больше прогнозов

Сегодня, 12:136
Сериал «Сквозь снег» продлили на третий сезон

Сериал «Сквозь снег» продлили на третий сезон

Сегодня, 11:275
«Синема Парк» и «Формула кино» могут закрыться. За долги со счетов киносети списали 450 млн рублей

«Синема Парк» и «Формула кино» могут закрыться. За долги со счетов киносети списали 450 млн рублей

Сегодня, 11:0112
Оператором пилота сериала The Last of Us может стать Ксения Середа. Она сняла «Дылду» и «Звоните ДиКаприо!»

Оператором пилота сериала The Last of Us может стать Ксения Середа. Она сняла «Дылду» и «Звоните ДиКаприо!»

Сегодня, 10:069
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт