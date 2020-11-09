«Синема Парк» и «Формула кино» могут закрыться. За долги со счетов киносети списали 450 млн рублей

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предупредила главу Администрации президента Антона Вайно о возможном приостановлении деятельности кинотеатров киносети Александра Мамута «Синема Парк» с целью недопущения дальнейших убытков. Как стало известно АВК, банк непрофильных активов «Траст», будучи кредитором АО «Синема Парк», списал со счетов киносети деньги в счет погашения долга. По данным «Ведомостей», сумма составила 450 млн рублей. Все эти деньги — выручка кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» от новогодних сеансов.

Как пишет председатель АВК Олег Березин, «поскольку у группы компаний „Синема Парк“ отсутствуют денежные средства на текущие расходы, банкротство — неминуемый сценарий развития событий». Изъятие средств пришлось на 11—13 января, после окончания действия так называемого банкротного моратория, введенного на пике пандемии. По мнению Березина, банкротство киносети «не отвечает тем целям, которые государство в лице президента определило в качестве приоритетных во время этого сложного экономического периода».

Общий долг компаний Мамута перед «Трастом» составляет около 23 млрд рублей, из которых 19 миллиардов приходится на обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО «Синема Парк». Этот долг, как сообщил представитель «Траста» «Ведомостям», не обслуживается с марта 2020 года. При этом банк неоднократно предпринимал попытки по реструктуризации кредита, однако стороны не смогли найти приемлемые условия.

Крупнейшей в России объединенной сети «Формула кино» и «Синема Парк» принадлежат 78 кинотеатров с 645 кинозалами по всей стране — 12% от всего рынка.

Источник: «Ведомости» / РБК

Фото: Ольга Зиновская / ТАСС