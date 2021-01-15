Вместо седьмого сезона «Острых козырьков» снимут фильм. В этом виноват ковид

Шоураннер «Острых козырьков» Стивен Найт объявил, в какой именно форме продолжится история семьи Шелби после шестого сезона сериала. По его словам, вместо седьмого сезона, который планировался перед пандемией, будет снят полнометражный фильм.

«На наши планы повлиял COVID-19. Но я отмечу, что изначально хотел закончить историю фильмом. Так и случилось», — сказал Найт, не уточнив, покажут ли ленту в кинотеатрах, на стриминг-сервисе или кабельном ТВ.

Съемки шестого сезона возобновились 18 января. В тот же день Найт объявил, что он станет последним. В марте прошлого года производство сезона заморозили и отложили почти на год после вспышки коронавируса.

О сюжете фильма ничего не известно, однако седьмой сезон должен был рассказать о начале Второй мировой войны.

Когда выйдут шестой сезон и фильм по «Острым козырькам», неизвестно. Официально полнометражная лента еще получила «зеленый свет».

Во франшизу также входят книги, линия одежды, саундтрек и видеоигры. Кроме того, шоураннеру предлагали поставить по мотивам сериала балет и мюзикл.