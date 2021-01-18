В сети появилась песня, написанная для «Космической одиссеи». Стэнли Кубрик решил не включать ее в фильм

Британский лейбл Wave Theory Records опубликовал песню «2001: A Garden of Personal Mirrors», которая задумывалась как саундтрек к фантастическому эпику «2001 год: Космическая одиссея». Сингл по просьбе Стэнли Кубрика написал рекламщик Майкл Каплан, однако режиссер так и не использовал его в фильме.

Каплан познакомился с Кубриком в 1968 году. В тот момент режиссеру сообщили, что продюсеры не знают, как рекламировать «Космическую одиссею». После двухчасового обсуждения фильма Кубрик и Каплан подружились.

«Мы имели дело с метафизической драмой, которая охватывала эволюцию, реинкарнацию, красоту космоса, ужасы науки и загадки человечества, а зрителей и критиков должен был захватить уникальный ритм фильма, — объясняет Каплан. — Это был 161-минутный эпик, построенный на визуальном повествовании, в котором чередовались разные тысячелетия, а диалоги занимали всего 22 минуты».

Кубрик обратился к Каплану после переговоров с MGM Records. На встрече с лейблом режиссеру дали послушать демо-версию другой песни, написанной для продвижения фильма. Он посчитал мелодию слишком мрачной и тут же вспомнил, что Каплан увлекается музыкой. «Я слышал, ты сочиняешь музыку. Может, напишешь что-то?» — спросил у него Кубрик.

Каплан согласился и написал песню, которую исполнила фолк-певица Наоми Гарднер.

«Нужно было передать различные эмоции, которые „Космическая одиссея“ вызывала у зрителей и критиков, все оценки и интерпретации, от гипнотических визуальных эффектов до метафизического освещения, — вспоминает Каплан. — Мы хотели вызвать любопытство у тех, кто еще не посмотрел фильм, который в итоге стал культурным феноменом».

Каплан надеялся, что песня станет такой же популярной, как и «MacArthur Park» Ричарда Харриса, однако Кубрик не увидел в ней потенциала для хита. Режиссер связался с композитором Алексом Нортом, с которым работал над «Спартаком», но вскоре отказался и от его услуг, а качестве саундтрека выбрал симфоническую поэму «Так говорил Заратустра», написанную Рихардом Штраусом.

«Написание музыки для фильмов Кубрика было непростой задачей, о чем говорят истории Алекса Норта и Майкла Каплана. Песня Майкла поразила меня, — признается Дэн Джонс, композитор и основатель Wave Theory Records. — Она отражает дух того времени, когда ее записывали в Нью-Йорке. Атмосферный саундтрек Норта и этот торжественный сингл имеют свой уникальный стиль, о котором узнали спустя годы после их создания. В обоих произведениях кроется ключ к разгадке сложных творческих решений, которых требовали фильмы Кубрика».

После «Космической одиссеи» Каплан поддерживал общение с Кубриком и работал с ним в качестве PR-специалиста над «Заводным апельсином».