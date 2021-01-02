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Netflix: Сериал «Люпен» с Омаром Си за первый месяц посмотрят 70 миллионов подписчиков

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Согласно прогнозу стрим-сервиса Netflix, за первые 28 дней детективный сериал «Люпен» с Омаром Си посмотрят 70 миллионов пользователей. Современное переосмысление творчества Мориса Леблана уже заняло первое место в топ-10 Netflix в Бразилии, Вьетнаме, Аргентине, Германии, Италии, Испании, Польше, Нидерландах, Швеции и на Филиппинах.

Для сравнения: сериал Шонды Раймс «Бриджертоны» за первые 28 дней посмотрело 63 миллиона подписчиков сервиса. В 2020 году самыми популярными проектами Netflix стали сериалы «Ход королевы» и «Рэтчед». Первый за 28 дней привлек 62 миллиона пользователей, и второй за тот же период посмотрело 48 миллионов подписчиков.

«Люпен» рассказывает о приключениях профессионального вора и мошенника Ассана Диопа. Сын иммигранта из Сенегала, он осиротел в детстве, когда его отец, обвиненный в краже, повесился в тюрьме. Единственным спасением и источником вдохновения для мальчика стали истории о воре-джентльмене Арсене Люпене из романов Мориса Леблана. Годы спустя Ассан узнает, что его отец был невиновен, и решает использовать все свои многочисленные таланты, чтобы добраться до людей, по чьей вине тот незаслуженно оказался за решеткой.

Ранее Netflix ввел новую систему подсчета зрительских просмотров. По ней просмотр учитывается, если после запуска фильма или сериала прошло как минимум две минуты.

Источник: Variety

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В главных ролях:Александр Молочников, Фима
Режиссер:Савва Савельев
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