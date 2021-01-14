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Режиссер «Охотников за привидениями» расплакался от радости после просмотра нового сиквела

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Айвен Райтман, постановщик оригинальной дилогии «Охотники за привидениями», расплакался от радости, посмотрев новое продолжение, которое снял его сын Джейсон Райтман. Об этом режиссер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» рассказал в интервью Empire.

«Мой отец практически не выходил из дома из-за коронавируса, — говорит Райтман. — Но он прошел тест, надел маску и поехал на студию Sony, чтобы вместе с руководством студии посмотреть фильм. А потом он заплакал и сказал: „Я невероятно горжусь тем, что я твой отец“. Один из лучших моментов в моей жизни».

Действие сиквела разворачивается через 30 лет после событий «Охотников за привидениями 2». По сюжету мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, оставшейся в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и внезапно открывают для себя наследие охотников за привидениями.

По словам Райтмана, в «Наследниках» он попытался сделать по-настоящему страшное кино в духе первого фильма, напугавшего даже Стивена Спилберга.

«Несмотря на то, что первый фильм был очень смешным, он меня реально напугал, и я пытался воссоздать эту интонацию, — отметил режиссер. — Это был мой первый опыт просмотра фильма ужасов. Как-то я был на собрании Гильдии режиссеров, и случайно сидел рядом со Стивеном Спилбергом. Когда я сказал ему, что работаю над „Охотниками за привидениями“, он вдруг заявил: „Сцена с привидением в библиотеке в десятке самых страшных моментов всех времен“. Так и есть».

Релиз «Охотники за привидениями: Наследники» состоится 9 июня 2021-го.

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