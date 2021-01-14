Режиссер «Охотников за привидениями» расплакался от радости после просмотра нового сиквела

Айвен Райтман, постановщик оригинальной дилогии «Охотники за привидениями», расплакался от радости, посмотрев новое продолжение, которое снял его сын Джейсон Райтман. Об этом режиссер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» рассказал в интервью Empire.

«Мой отец практически не выходил из дома из-за коронавируса, — говорит Райтман. — Но он прошел тест, надел маску и поехал на студию Sony, чтобы вместе с руководством студии посмотреть фильм. А потом он заплакал и сказал: „Я невероятно горжусь тем, что я твой отец“. Один из лучших моментов в моей жизни».

Действие сиквела разворачивается через 30 лет после событий «Охотников за привидениями 2». По сюжету мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, оставшейся в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и внезапно открывают для себя наследие охотников за привидениями.

По словам Райтмана, в «Наследниках» он попытался сделать по-настоящему страшное кино в духе первого фильма, напугавшего даже Стивена Спилберга.

«Несмотря на то, что первый фильм был очень смешным, он меня реально напугал, и я пытался воссоздать эту интонацию, — отметил режиссер. — Это был мой первый опыт просмотра фильма ужасов. Как-то я был на собрании Гильдии режиссеров, и случайно сидел рядом со Стивеном Спилбергом. Когда я сказал ему, что работаю над „Охотниками за привидениями“, он вдруг заявил: „Сцена с привидением в библиотеке в десятке самых страшных моментов всех времен“. Так и есть».

Релиз «Охотники за привидениями: Наследники» состоится 9 июня 2021-го.