Карен Гиллан вернется в роли Небулы в «Тор: Любовь и гром»

Карен Гиллан вновь сыграет Небулу в фильме «Тор: Любовь и гром». Актриса анонсировала возвращение к роли, когда фанат в Instagram спросил, надет ли на ней парик. «Это не парик — это мои волосы. На днях я постриглась, готовясь к роли Небулы, чтобы нам не пришлось прятать слишком много волос под накладную лысину», — говорит Гиллан в видео.

«Карен Гиллан рассказывает о подготовке к роли в Небулы в „Тор: Любовь и гром“!»

Гиллан впервые появилась в образе Небулы в фильме Джеймса Ганна «Стражи Галактики». Сестра Гаморы и приемная дочь Таноса, она сперва выступала в качестве антагонистки. В «Стражах Галактики 2» космическая пиратка вступила на путь исправления, а в «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» помогла супергероям одержать победу над Таносом, после чего вместе с Тором и Стражами Галактики покинула Землю.

Сюжет «Тор: Любовь и гром» не раскрывается. Известно лишь, что в продолжении в роли Джейн Фостер вернется Натали Портман, которая станет новым Тором. Согласно комиксам, Джейн смогла поднять молот Мьёльнир, после того как Тор оказался его недостоин. По слухам, четвертый фильм будет связан с сюжетом сериала «Локи», который выйдет на стрим-сервисе Disney+ в мае. Предполагается, что именно благодаря Локи в основную киновселенную вернется молот Тора, разрушенный в «Тор: Рагнарёк».

«Тор: Любовь и гром» ожидается в кинотеатрах 6 мая 2022 года.