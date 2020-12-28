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«Озарк» и «Корона» лидируют среди номинантов на премию Critics' Choice Television Awards

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Critics' Choice Television Awards объявила номинантов на премию. Больше всего упоминаний собрали проекты Netflix «Корона» и «Озарк», претендующие на награду в шести категориях. В общей сложности сериалы стриминг-гиганта набрали 26 номинаций.

Проекты HBO и HBO Max заработали 24 номинации. У сериалов «Страна Лавкрафта», «Миссис Америка», «Шиттс Крик» и «Чем мы заняты в тени» по пять номинаций.

Номинантов в полнометражном кино назовут 8 февраля, а победителей объявят 7 марта.

Номинанты:

Лучший драматический сериал

Лучший актер в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Лучший комедийный сериал

Лучший актер в комедийном сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Лучший мини-сериал

Лучший телефильм

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

Источник: Deadline

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