«Озарк» и «Корона» лидируют среди номинантов на премию Critics' Choice Television Awards

Critics' Choice Television Awards объявила номинантов на премию. Больше всего упоминаний собрали проекты Netflix «Корона» и «Озарк», претендующие на награду в шести категориях. В общей сложности сериалы стриминг-гиганта набрали 26 номинаций.
Проекты HBO и HBO Max заработали 24 номинации. У сериалов «Страна Лавкрафта», «Миссис Америка», «Шиттс Крик» и «Чем мы заняты в тени» по пять номинаций.
Номинантов в полнометражном кино назовут 8 февраля, а победителей объявят 7 марта.
Номинанты:
Лучший драматический сериал
- «Лучше звоните Солу»
- «Корона»
- «Хорошая борьба»
- «Страна Лавкрафта»
- «Мандалорец»
- «Озарк»
- «Перри Мейсон»
- «Это мы»
Лучший актер в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман, «Озарк»
- Стерлинг К. Браун, «Это мы»
- Джонатан Мэйджерс, «Страна Лавкрафта»
- Джош О’Коннор, «Корона»
- Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу»
- Мэттью Риз, «Перри Мейсон»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Кристин Барански, «Хорошая борьба»
- Оливия Колман, «Корона»
- Эмма Коррин, «Корона»
- Клэр Дэйнс, «Родина»
- Лора Линни, «Озарк»
- Джерни Смоллетт, «Страна Лавкрафта»
Лучший актер второго плана в драматическом сериале
- Джонатан Бэнкс, «Лучше звоните Солу»
- Джастин Хартли, «Это мы»
- Джон Литгоу, «Перри Мейсон»
- Тобайас Мензис, «Корона»
- Том Пелфри, «Озарк»
- Майкл Кеннет Уильямс, «Страна Лавкрафта»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Джиллиан Андерсон, «Корона»
- Синтия Эриво, «Чужак»
- Джулия Гарнер, «Озарк»
- Джанет Мактир, «Озарк»
- Вунми Моссаку, «Страна Лавкрафта»
- Рэй Сихорн, «Лучше звоните Солу»
Лучший комедийный сериал
Лучший актер в комедийном сериале
- Хэнк Азария, «Брокмайр»
- Мэтт Берри, «Чем мы заняты в тени»
- Николас Холт, «Великая»
- Юджин Леви, «Шиттс Крик»
- Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
- Рами Юссеф, «Рами»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Памела Адлон, «Все к лучшему»
- Кристина Эпплгейт, «Прощай навсегда»
- Кейли Куоко, «Бортпроводница»
- Натасия Деметриу, «Чем мы заняты в тени»
- Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»
- Исса Рэй, «Белая ворона»
Лучший актер второго плана в комедийном сериале
- Уильям Фихтнер, «Мамаша»
- Харви Гильен, «Чем мы заняты в тени»
- Дэн Леви, «Шиттс Крик»
- Алекс Ньюэлл, «Необыкновенный плейлист Зои»
- Марк Прокш, «Чем мы заняты в тени»
- Эндрю Рэннеллс, «Черный понедельник»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
- Алисия Горансон, «Коннеры»
- Рита Морено, «Живем сегодняшним днем»
- Энни Мерфи, «Шиттс Крик»
- Эшли Парк, «Эмили в Париже»
- Джейми Прессли, «Мамаша»
- Ханна Уэддингхэм, «Тед Лассо»
Лучший мини-сериал
- «Я могу уничтожить тебя»
- «Миссис Америка»
- «Нормальные люди»
- «Заговор против Америки»
- «Ход королевы»
- «Голос перемен»
- «Отыграть назад»
- «Неортодоксальная»
Лучший телефильм
- «Безупречный»
- «Между миром и мной»
- «Сестры Кларк»
- «Гамильтон»
- «Любовь Сильви»
- «Что для меня значит Конституция»
Лучший актер в мини-сериале или телефильме
- Джон Бойега, «Голос перемен»
- Хью Грант, «Отыграть назад»
- Пол Мескал, «Нормальные люди»
- Крис Рок, «Фарго»
- Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»
- Морган Спектор, «Заговор против Америки»
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Кейт Бланшетт, «Миссис Америка»
- Михаэла Коэл, «Я могу уничтожить тебя»
- Дэйзи Эдгар-Джонс, «Нормальные люди»
- Шира Хаас, «Неортодоксальная»
- Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»
- Тесса Томпсон, «Любовь Сильви»
Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме
- Давид Диггс, «Птица доброго господа»
- Джошуа Калеб Джонсон, «Птица доброго господа»
- Дилан МакДермотт, «Голливуд»
- Дональд Сазерленд, «Отыграть назад»
- Глинн Тёрмен, «Фарго»
- Джон Туртурро, «Заговор против Америки»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
- Узо Адуба, «Миссис Америка»
- Бетси Брандт, «Родственные души»
- Мариэль Хеллер, «Ход королевы»
- Марго Мартиндейл, «Миссис Америка»
- Вайнона Райдер, «Заговор против Америки»
- Трейси Ульман, «Миссис Америка»
Источник: Deadline
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