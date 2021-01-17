Мэтт Дэймон снимется в четвертом «Торе». Он изобразил Локи в третьей части

Мэтт Дэймон пополнил актерский состав фильма «Тор: Любовь и гром». Недавно звезда «Борна» прибыла в Австралию, где скоро начнутся съемки картины.

Участие Дэймона подтвердил премьер-министр страны Скотт Моррисон: «Тот факт, что голливудская суперзвезда Мэтт Дэймон примкнул к нашим артистам в съемках такого крупного фильма в Новом Южном Уэльсе, — большая победа, которая поможет создать тысячи рабочих мест для жителей Австралии».

Сам актер уточнил, что проведет в Австралии несколько месяцев.

В 2017 году Дэймон появился в камео в третьем «Торе». Он сыграл актера, который изображал Локи в театральной постановке. Насколько большой будет его роль в четвертой части, неизвестно.

Режиссером нового «Тора» выступит Тайка Вайтити, снявший предыдущий фильм серии. В картине появятся Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Крис Пратт и Джейми Александер. Кроме того, Кристиан Бэйл сыграет главного злодея, а Натали Портман вернется к роли Джейн Фостер — ее героиня получит силу Тора.

Четвертый «Тор» выйдет в прокат 6 мая 2022 года.