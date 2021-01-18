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«Острые козырьки» закончатся на шестом сезоне. Его съемки уже начались

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Сериал «Острые козырьки» завершится после шестого сезона. Об этом сообщил шоураннер проекта Стивен Найт.

В официальном заявлении продюсер и сценарист намекнул на продолжение, но в каком формате оно состоится, не уточнил. «Несмотря на то, что сериал подходит к концу, история продолжится в другой форме», — сказал Найт.

Съемки финального сезона уже возобновились. В марте прошлого года их заморозили после вспышки коронавируса.

«Острые козырьки» стартовали в 2013 году на канале BBC. Сериал рассказывает о преступном клане под руководством Томаса Шелби в исполнении Киллиана Мерфи. Действие шоу происходит в 1920-е годы в Бирмингеме.

Когда выйдет финальный сезон, пока не известно.

Подробнее о сериале

«Острые козырьки» доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: Variety

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