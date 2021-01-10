Кристофер Нолан, Гай Ричи и другие кинематографисты предупредили правительство Великобритании о крахе кинотеатров

Более 40 кинематографистов подписали открытое письмо к канцлеру казначейства Великобритании Риши Сунаку с призывом поддержать британские кинотеатры. Поддержку кинозалам выразили Кристофер Нолан, Стив МакКуин, Джуд Лоу, Ридли Скотт, Стивен Фрай и многие другие.

«Нет никаких сомнений, что при должной поддержке индустрия восстановится и снова будет процветать, — говорится в письме. — Но потребность в прямой финансовой поддержке остро ощущается. Мы признаем поддержку, которую правительство уже смогло оказать, однако опасаемся, что ее недостаточно, поскольку проблемы сильнее всего коснулись крупных киносетей, которые не смогли получить доступ к целевому финансированию».

«Эти компании представляют более 80% рынка, во многих отношениях составляя его критическую массу и помогая добиться успеха в связанных секторах, таких как распространение фильмов и объединение производства, — продолжают авторы письма. — Без них будущее всей киноиндустрии Великобритании выглядит чрезвычайно ненадежным».

«Мы очень надеемся, что правительство откликнется на этот призыв. Британское кино стоит на краю пропасти. Нам срочно нужна финансовая поддержка, чтобы будущие поколения могли наслаждаться волшебством кино», — заключают авторы.

Письмо подписали Кристофер Нолан, Андреа Арнольд, Дэнни Бойл, Барбара Брокколи, Ричард Кёртис, Стивен Долдри, Гарет Эдвардс, Стивен Фрирз, Стивен Фрай, Пол Гринграсс, Армандо Ианнуччи, Джуд Лоу, Стив МакКуин, Сэм Мендес, Питер Морган, Линн Рэмси, Гай Ричи, Ридли Скотт, Мэттью Вон, Бен Уитли, Эдгар Райт, Джо Райт, Дэвид Йейтс и другие.

Кассовые сборы в Великобритании, как и во всем мире, сильно пострадали из-за закрытия залов в связи с пандемией коронавируса. В 2020 году на местном рынке выручка упала на 76% и составила 454 млн долларов. На данный момент большинство кинотеатров по-прежнему закрыты. Правительство Великобритании выделило дополнительную поддержку кинематографу, но, судя по отраслевым данным, это финансирование было нацелено на одноэкранные и/или независимые кинозалы.

Источник: Deadline