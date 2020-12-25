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Фото со съемок «Человека-паука 3»: Рождество, Мистерио и неудачное свидание

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В сети появились фотографии со съемочной площадки нового «Человека-паука». Работа над продолжением проходит в Атланте, и на камеру поймали съемки сцен с участием Тома Холланда и Зендеи. Судя по тому, что на нескольких кадрах видны снег и праздничные украшения, действие фильма развернется под Рождество.

«Вот описание сцены: Эм Джей работает с Недом в пончиковой, входит нервный Питер и готовится пригласить ее на свидание, но, похоже, передумывает. Эм Джей отдает ему кофе, и Питер уходит».

«Том Холланд вновь на съемках „Человека-паука 3“, и РЯДОМ С НИМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗЕНДЕЯ И ДЖЕЙКОБ».

«Фото со съемок „Человека-паука 3“».

«СРОЧНО: новые фото с Зендеей и Томом Холландом на съемках „Человека-паука 3“».

Кроме этого, на съемках заметили намек на предыдущий фильм — постер с Мистерио из «Вдали от дома». На нем злодей в исполнении Джейка Джилленхола изображен с подписью «Я верю». Судя по всему, события второго фильма произвели на отдельных людей большое впечатление.

Еще больше фотографий со съемок «Человека-паука 3» можно найти здесь.

Детали сюжета и название третьего фильма неизвестны. Продолжение «Человека-паука» поставит Джон Уоттс, режиссер первых двух частей, а основной актерский состав вернется в знакомых ролях.

Вместе с ним на экране появится Бенедикт Камбербэтч, который вновь сыграет Доктора Стрэнджа. Предполагается, что именно благодаря Верховному магу Земли в киновселенную Marvel перенесутся альтернативные версии Человека-паука в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, а также противники супергероя — Электро и Отто Октавиус, в ролях которых вернутся Джейми Фокс и Альфред Молина.

По слухам, на площадке фильма также заметили Чарли Кокса, сыгравшего Сорвиголову/Мэтта Мёрдока в сериале Netflix. Предполагается, что в продолжении актер может вновь исполнить роль супергероя, но ранее Кокс лично опроверг информацию о своем участии в проекте.

Релиз картины намечен на 17 декабря 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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