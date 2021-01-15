КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Итан Хоук сыграет злодея в сериале Marvel про Лунного рыцаря

Обсудить0

Итан Хоук исполнит роль главного злодея в сериале Marvel, который расскажет о приключениях Лунного рыцаря. Об этом сообщили издания The Hollywood Reporter и Deadline.

Какого именно героя сыграет Хоук, пока не известно. В октябре СМИ сообщили, что в роли Лунного рыцаря появится Оскар Айзек.

Лунный рыцарь дебютировал в комиксах в 1975 году. Под маской героя скрывался Марк Спектор, бывший морпех, позже ставший наемником. Он боролся с преступностью, а в более поздних выпусках стал воплощением египетского бога Луны — Хонсу.

Шоураннером «Лунного рыцаря» выступит Джереми Слэйтер, работавший над «Академией „Амбрелла“». Среди режиссеров сериала — Мохамед Диаб («Противостояние»), а также Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, снявшие фантастику «Паранормальное» и «Грань времени».

Съемки «Лунного рыцаря» стартуют в марте в Будапеште. Шоу выйдет на сервисе Disney+.

Источник: THR
Фото: Getty Images

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Полнометражное продолжение одноименного сериала — только онлайн и только на КиноПоиск HD
В главных ролях:Павел Прилучный, Агния Дитковските, Евгений Стычкин
Режиссер:Максим Полинский, Николай Булыгин
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Кантемир Балагов снимет пилот сериала по мотивам игры «The Last of Us» для HBO

Кантемир Балагов снимет пилот сериала по мотивам игры «The Last of Us» для HBO

Сегодня, 00:2831
Гвендолин Кристи снимется в экранизации «Песочного человека» Нила Геймана

Гвендолин Кристи снимется в экранизации «Песочного человека» Нила Геймана

Вчера5
На Disney+ вышли первые серии «Ванды/Вижна». Вот что пишут о сериале критики

На Disney+ вышли первые серии «Ванды/Вижна». Вот что пишут о сериале критики

Вчера7
В сети появился синопсис сериала по «Властелину колец». В нем обещают новых героев и Вторую эпоху Средиземья

В сети появился синопсис сериала по «Властелину колец». В нем обещают новых героев и Вторую эпоху Средиземья

13 января35

Главное сегодня

За и против: «Стража» — хороший фэнтези-сериал?

Сегодня9
За и против: «Стража» — хороший фэнтези-сериал?
Где и когда ждать героев Marvel? Гид по киновселенной

Где и когда ждать героев Marvel? Гид по киновселенной

Вчера21
Кантемир Балагов снимет пилот сериала по мотивам игры «The Last of Us» для HBO

Кантемир Балагов снимет пилот сериала по мотивам игры «The Last of Us» для HBO

Сегодня, 00:2831
Как и почему «Последний богатырь 2» победил всех: Итоги «новогодней битвы» в кинотеатрах
Сборы

Как и почему «Последний богатырь 2» победил всех: Итоги «новогодней битвы» в кинотеатрах

Вчера29
Что смотреть дома: «Авантюристы», «Ванда/Вижн», «Дорогие товарищи!»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Авантюристы», «Ванда/Вижн», «Дорогие товарищи!»

Вчера14
На КиноПоиск HD вышел документальный сериал «Авантюристы». О чем он и кто его герои?

На КиноПоиск HD вышел документальный сериал «Авантюристы». О чем он и кто его герои?

14 января6
«Годзилла против Конга» выйдет 26 марта одновременно в кино и на HBO Max

«Годзилла против Конга» выйдет 26 марта одновременно в кино и на HBO Max

Сегодня, 11:188
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт