Итан Хоук сыграет злодея в сериале Marvel про Лунного рыцаря

Итан Хоук исполнит роль главного злодея в сериале Marvel, который расскажет о приключениях Лунного рыцаря. Об этом сообщили издания The Hollywood Reporter и Deadline.

Какого именно героя сыграет Хоук, пока не известно. В октябре СМИ сообщили, что в роли Лунного рыцаря появится Оскар Айзек.

Лунный рыцарь дебютировал в комиксах в 1975 году. Под маской героя скрывался Марк Спектор, бывший морпех, позже ставший наемником. Он боролся с преступностью, а в более поздних выпусках стал воплощением египетского бога Луны — Хонсу.

Шоураннером «Лунного рыцаря» выступит Джереми Слэйтер, работавший над «Академией „Амбрелла“». Среди режиссеров сериала — Мохамед Диаб («Противостояние»), а также Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, снявшие фантастику «Паранормальное» и «Грань времени».

Съемки «Лунного рыцаря» стартуют в марте в Будапеште. Шоу выйдет на сервисе Disney+.

Источник: THR

Фото: Getty Images