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«Годзилла против Конга» выйдет 26 марта одновременно в кино и на HBO Max

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Warner Bros. объявила, что премьера «Годзилла против Конга» состоится 26 марта. Фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на стриминге HBO Max.

О том, что кроссовер выпустят по гибридной модели, Warner сообщила в декабре. После этого в СМИ появилась информация, что студия Legendary, также финансировавшая фильм, оспорит это решение, поскольку Warner заранее не предупредила партнеров о своих планах. В январе инсайдеры уточнили, что стороны договорились о синхронном релизе.

Фильм Адама Вингарда свяжет сюжетные линии дилогии «Годзилла» и боевика «Конг: Остров Черепа» и расскажет о противостоянии знаменитого кайдзю и гигантской обезьяны. В кроссовере сыграли Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, Эйса Гонсалес, Кайл Чандлер, Ребекка Холл и другие.

Изначально «Годзилла против Конга» должен был выйти 21 мая.

Источник: THR

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