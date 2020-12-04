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Кантемир Балагов снимет пилот сериала по мотивам игры «The Last of Us»

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Кантемир Балагов выступит режиссером пилотного эпизода сериала, основанного на видеоигре «The Last of Us». Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники. 

Изначально пилотную серию должен был снять режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк, но он покинул проект из-за плотного графика. 

Сериал по «The Last of Us» разрабатывает канал HBO. Его шоураннером назначен Крэйг Мэйзин, сценарист «Чернобыля». Также проект продюсирует создатель игры Нил Дракманн.

Действие «The Last of Us» происходит в постапокалиптическом будущем после глобальной пандемии. По сюжету контрабандиста Джоэла нанимают вывести 14-летнюю Элли из зоны карантина.

Александр Роднянский, продюсировавший второй фильм Балагова, «Дылду», написал в Instagram, что режиссер давно мечтал экранизировать «The Last of Us».

Балагов подтвердил новость у себя в Instagram, выложив фото с фигуркой Элли.

«Я счастлив, что Крейг Мэйзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность, как перед зрителями, так и перед миллионами, таких же, как и я, фанатов игры. Путь к этому решению был непростым, и я очень благодарен моему партнеру и продюсеру Александру Роднянскому за его помощь, советы и поддержку», — цитирует Балагова пресс-служба Роднянского.  

Балагов прославился в 2017 году после премьеры драмы «Теснота», которую показали в Каннах. Спустя два года он привез на фестиваль «Дылду» и получил приз за режиссуру в секции «Особый взгляд». Роднянский добавил, что следующий фильм Балагова будет снят в Нальчике. Его героями станут «современные молодые люди».

Источник: THR, Пресс-служба Александра Роднянского 

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