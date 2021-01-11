На Disney+ вышли первые серии «Ванды/Вижна». Вот что пишут о сериале критики

В сети появились рецензии на «Ванду/Вижна» — первый сериал Marvel, снятый для сервиса Disney+. Действие шоу происходит после событий «Мстители: Финал». По сюжету Ванда (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) женаты и живут в тихом американском пригороде. Мы изучили первые отзывы прессы и выбрали из них самое главное.

В первую очередь критики отмечают тщательную стилизацию под американские сериалы прошлого века. «Авторы рассказывают историю Ванды и Вижна, чередуя стили разных ситкомов: от совсем простенькой эстетики условного „Шоу Дика Ван Дайка“ до более замысловатых съемок „Моя жена меня приворожила“ и стилистики техниколора из „Мэри Тайлер Мур“ и „Семейке Брэди“. В каждом эпизоде много намеков на большую мифологию. Также в них есть элементы архаичных телесюжетов: например, главные герои пытаются устроить званый ужин для босса Вижна и его жены», — пишет критик The Hollywood Reporter Дэниел Файнберг.

Ему также понравилось, как авторы воссоздали исторические детали. В частности, Файнберг хвалит художника-постановщика Марка Вортингтона и художницу по костюмам Майес С. Рубео (ее номинировали на «Оскар» за «Кролика Джоджо»).

В каждой серии действие переносится в следующее десятилетие, поэтому стилистика вступительных титров меняется в зависимости от ситкома, на который опираются авторы. Как отмечает IndieWire, во время вступительной заставки играет музыка, написанная Кристен Андерсон-Лопес и Робертом Лопесом при участии Кристофа Бека, композитора «Человека-муравья».

Иногда сценаристы намекают — например, с помощью тревожной музыки, — что мир Ванды и Вижна на самом деле искусная симуляция. Из-за этого приема Vanity Fair сравнивает сериал с «Шоу Трумана» и «Плезантвилем».

Кроме того, «Ванда/Вижн» сильно отличаются от фильмов Marvel — особенно темпоритмом и визуальным рядом. Как пишет THR, сценаристы развивают историю методично и не торопятся с сюжетными поворотами и экшен-сценами.

Также «Ванда/Вижн» выделяется на фоне супергеройских сериалов: «Здесь больше общего с мета-ситкомами типа „Смены образа жизни“ и „Это мой Буш!“, где получасовые серии построены вокруг клише самого формата, чем с сериалами по комиксам. Это напоминает марвеловскую версию вирусной короткометражки „Слишком много поваров“, где в титрах, стилизованных под яркий пятничный ситком, начинается настоящее безумие, перерастающее в постмодернистский кошмар».

При этом The Guardian отмечает, что в сериале достаточно отсылок к киновселенной Marvel — фанаты будут приятно удивлены.

Также критики сходятся в том, что «Ванда/Вижн» во многом удались благодаря игре Пола Беттани и Элизабет Олсен. «Наблюдать за тем, как ситкомовские шутки в исполнении Олсен становятся по-настоящему ударными — лучший сюрприз сериала. Проект только выигрывает от таланта актрисы находить пафос и ужас в тех сценах, где это необходимо <...> Вижн — крайне сложный персонаж, у которого всегда было мало экранного времени для развития, но нюансы игры Беттани постоянно напоминают, с каким созданием мы имеем дело и почему эта история не так проста, как кажется», — пишет Collider.

Впрочем, в текстах есть и претензии. Так, автор Entertainment Weekly, посмотревший три эпизода, не исключает, что главная интрига сериала слишком стандартна, поэтому его успех во многом зависит от того, какой будет развязка. К похожему выводу пришел и обозреватель Vanity Fair, которому заигрывания с форматом ситкома надоели уже в начале: «Я понял, что не очень заинтригован и жду не дождусь, когда сериал ускорится и объяснит, что вообще происходит».

А Бен Трэверс из IndieWire сетует, что «Ванда/Вижн» кажется растянутым на шесть эпизодов фильм Marvel, и критикует сериал за избыточный фансервис, сравнивая его с последними «Звездными войнами».

На момент написания данной заметки сериал имеет 94% «свежести» на Rotten Tomatoes, а его средний балл на Metacritic составляет 75/100.