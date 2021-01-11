КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

На Disney+ вышли первые серии «Ванды/Вижна». Вот что пишут о сериале критики

Обсудить0

В сети появились рецензии на «Ванду/Вижна» — первый сериал Marvel, снятый для сервиса Disney+. Действие шоу происходит после событий «Мстители: Финал». По сюжету Ванда (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) женаты и живут в тихом американском пригороде. Мы изучили первые отзывы прессы и выбрали из них самое главное. 

В первую очередь критики отмечают тщательную стилизацию под американские сериалы прошлого века. «Авторы рассказывают историю Ванды и Вижна, чередуя стили разных ситкомов: от совсем простенькой эстетики условного „Шоу Дика Ван Дайка“ до более замысловатых съемок „Моя жена меня приворожила“ и стилистики техниколора из „Мэри Тайлер Мур“ и „Семейке Брэди“. В каждом эпизоде много намеков на большую мифологию. Также в них есть элементы архаичных телесюжетов: например, главные герои пытаются устроить званый ужин для босса Вижна и его жены», — пишет критик The Hollywood Reporter Дэниел Файнберг.

Ему также понравилось, как авторы воссоздали исторические детали. В частности, Файнберг хвалит художника-постановщика Марка Вортингтона и художницу по костюмам Майес С. Рубео (ее номинировали на «Оскар» за «Кролика Джоджо»).

В каждой серии действие переносится в следующее десятилетие, поэтому стилистика вступительных титров меняется в зависимости от ситкома, на который опираются авторы. Как отмечает IndieWire, во время вступительной заставки играет музыка, написанная Кристен Андерсон-Лопес и Робертом Лопесом при участии Кристофа Бека, композитора «Человека-муравья».

Иногда сценаристы намекают — например, с помощью тревожной музыки, — что мир Ванды и Вижна на самом деле искусная симуляция. Из-за этого приема Vanity Fair сравнивает сериал с «Шоу Трумана» и «Плезантвилем».

Кроме того, «Ванда/Вижн» сильно отличаются от фильмов Marvel — особенно темпоритмом и визуальным рядом. Как пишет THR, сценаристы развивают историю методично и не торопятся с сюжетными поворотами и экшен-сценами.

Также «Ванда/Вижн» выделяется на фоне супергеройских сериалов: «Здесь больше общего с мета-ситкомами типа „Смены образа жизни“ и „Это мой Буш!“, где получасовые серии построены вокруг клише самого формата, чем с сериалами по комиксам. Это напоминает марвеловскую версию вирусной короткометражки „Слишком много поваров“, где в титрах, стилизованных под яркий пятничный ситком, начинается настоящее безумие, перерастающее в постмодернистский кошмар».

При этом The Guardian отмечает, что в сериале достаточно отсылок к киновселенной Marvel — фанаты будут приятно удивлены.

Также критики сходятся в том, что «Ванда/Вижн» во многом удались благодаря игре Пола Беттани и Элизабет Олсен. «Наблюдать за тем, как ситкомовские шутки в исполнении Олсен становятся по-настоящему ударными — лучший сюрприз сериала. Проект только выигрывает от таланта актрисы находить пафос и ужас в тех сценах, где это необходимо <...> Вижн — крайне сложный персонаж, у которого всегда было мало экранного времени для развития, но нюансы игры Беттани постоянно напоминают, с каким созданием мы имеем дело и почему эта история не так проста, как кажется», — пишет Collider.

Впрочем, в текстах есть и претензии. Так, автор Entertainment Weekly, посмотревший три эпизода, не исключает, что главная интрига сериала слишком стандартна, поэтому его успех во многом зависит от того, какой будет развязка. К похожему выводу пришел и обозреватель Vanity Fair, которому заигрывания с форматом ситкома надоели уже в начале: «Я понял, что не очень заинтригован и жду не дождусь, когда сериал ускорится и объяснит, что вообще происходит».

А Бен Трэверс из IndieWire сетует, что «Ванда/Вижн» кажется растянутым на шесть эпизодов фильм Marvel, и критикует сериал за избыточный фансервис, сравнивая его с последними «Звездными войнами».

На момент написания данной заметки сериал имеет 94% «свежести» на Rotten Tomatoes, а его средний балл на Metacritic составляет 75/100.

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Полнометражное продолжение одноименного сериала — только онлайн и только на КиноПоиск HD
В главных ролях:Павел Прилучный, Агния Дитковските, Евгений Стычкин
Режиссер:Максим Полинский, Николай Булыгин
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Кантемир Балагов снимет пилот сериала по мотивам игры «The Last of Us»

Кантемир Балагов снимет пилот сериала по мотивам игры «The Last of Us»

час назад1
Гвендолин Кристи снимется в экранизации «Песочного человека» Нила Геймана

Гвендолин Кристи снимется в экранизации «Песочного человека» Нила Геймана

Вчера2
В сети появился синопсис сериала по «Властелину колец». В нем обещают новых героев и Вторую эпоху Средиземья

В сети появился синопсис сериала по «Властелину колец». В нем обещают новых героев и Вторую эпоху Средиземья

13 января33
Дэнни Бойл снимет сериал про панк-рок-группу Sex Pistols

Дэнни Бойл снимет сериал про панк-рок-группу Sex Pistols

11 января6

Главное сегодня

Где и когда ждать героев Marvel? Гид по киновселенной

Вчера7
Где и когда ждать героев Marvel? Гид по киновселенной
Что смотреть дома: «Авантюристы», «Ванда/Вижн», «Дорогие товарищи!»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Авантюристы», «Ванда/Вижн», «Дорогие товарищи!»

Вчера7
Как и почему «Последний богатырь 2» победил всех: Итоги «новогодней битвы» в кинотеатрах
Сборы

Как и почему «Последний богатырь 2» победил всех: Итоги «новогодней битвы» в кинотеатрах

Вчера23
На КиноПоиск HD вышел документальный сериал «Авантюристы». О чем он и кто его герои?

На КиноПоиск HD вышел документальный сериал «Авантюристы». О чем он и кто его герои?

14 января5
Кантемир Балагов снимет пилот сериала по мотивам игры «The Last of Us»

Кантемир Балагов снимет пилот сериала по мотивам игры «The Last of Us»

час назад1
Гвендолин Кристи снимется в экранизации «Песочного человека» Нила Геймана

Гвендолин Кристи снимется в экранизации «Песочного человека» Нила Геймана

Вчера2
На Disney+ вышли первые серии «Ванды/Вижна». Вот что пишут о сериале критики

На Disney+ вышли первые серии «Ванды/Вижна». Вот что пишут о сериале критики

Вчера2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт