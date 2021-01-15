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Режиссер Саймон Маккуойд и актер Хироюки Санада рассказывают о новом «Мортал Комбат». А мы смотрим на первые кадры!

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Джо Таслим в роли Саб-Зиро / Би-Хань (слева) и Хироюки Санада (справа) в роли Скорпиона / Ханзо Хасаши. Фото: Mark Rogers
Льюис Тан в роли Коула Янга. Фото: Mark Rogers

15 апреля на экраны выходит новая адаптация культовой игры «Мортал Комбат». Фильм не будет связан с дилогией 1990-х, которой занимались Пол У. С. Андерсон и Джон Р. Леонетти. Студия Warner Bros. поделилась с КиноПоиском дебютными кадрами из фэнтезийного боевика.

На первом изображены бойцы Скорпион и Саб-Зиро, а на втором можно увидеть нового персонажа, созданного специально для фильма, — Коула Янга в исполнении Льюиса Тана.

В центре сюжета — Коул Янг (Льюис Тан), боец смешанных единоборств и обладатель таинственной отметки в виде дракона. Когда император Внешнего Мира Шан Цзун посылает за его головой своего лучшего воина, могущественного криомансера Саб-Зиро, Коул сначала отправляется на поиски Сони Блейд и оказывается в храме Лорда Рейдена, старшего бога и защитника Земного царства. Там он тренируется с опытными воинами Лю Каном, Кунг Лао и наемником-изгоем Кано, чтобы защитить вселенную. Однако, чтобы спасти свою семью и остановить противников, Коулу придется раскрыть в себе аркану — могущественную силу своей души.

Экранизацию файтинга поставил австралийский режиссер-дебютант Саймон Маккуойд, сделавший ставку на реалистичные драки и практические эффекты. Мы поговорили с ним, а также с Хироюки Санадой, исполнителем роли Скорпиона и звездой фильмов «Последний самурай», «Росомаха: Бессмертный» и «47 ронинов».

Что рассказывает Саймон Маккуойд

О зарождении проекта

«Четверть века — довольно большой отрезок времени. Все эти годы Эд Бун (создатель игры — Прим. ред.) и ребята из NetherRealm делали игры, персонажей и бренд все лучше и лучше. Игра „Mortal Kombat“ прошла проверку временем и начала жить в виде комиксов, сериалов, фанатских фильмов. Люди хотят еще больше погрузиться в этот мир. Разумеется, я разговаривал с Эдом. Он отличный парень и поддержал нас».

О геймерском опыте

«Я в молодости много играл в видеоигры. До рождения детей был настоящим геймером. Ладно, я все еще настоящий геймер, но теперь меня в играх больше интересует, как они сделаны и какие истории рассказывают. Со времен выхода „Mortal Kombat“ игры сильно усложнились и стали рассказывать по-настоящему сложные и эмоциональные истории. Я играл в „Mortal Kombat“ время от времени, но большим фанатом себя назвать не могу. С этой игрой я познакомился в детстве — увидел ее в игровых автоматах в закусочных Австралии. Меня по-настоящему захватили эти поразительные персонажи, и, знаете, с тех пор их качество не изменилось, а количество выросло».

О героях фильма

«Мы вернулись к классике. Перед нами, скорее, стоял вопрос не кого брать, а кого не брать. Все главные персонажи игры — Лю Кан, Кунг Лао, Шан Цзун, Скорпион, Саб-Зиро, Соня Блейд, Джакс — будут максимально раскрыты. Как и в игре, у нас будет целый ансамбль. Я не могу раскрыть сюжет, но обещаю, что фанаты игры проведут особенные два часа со своими любимыми героями. Еще мы придумали нового персонажа — Коула Янга (его играет Льюис Тан. — Прим. ред.). Однако, чтобы понять, зачем он понадобился, вам придется посмотреть фильм!»

О ДНК франшизы и рейтинге

«Жду не дождусь, когда все услышат саундтрек Бенджамина Уоллфиша (композитор «Бегущего по лезвию 2049» и «Оно». — Прим. ред.) и оценят, как мы использовали культовую музыкальную тему из фильма Пола У. С. Андерсона. Все ключевые элементы „Mortal Kombat“ — музыку, мифологию, схватки, кровь и фаталити (эффектный финальный удар, которым могут заканчиваться поединки в игре. — Прим. ред.) — мы переносили на экран с большим уважением. Мы не меняли оригинальные идеи, а развивали их. В первую очередь мне хотелось превратить „Mortal Kombat“ в кинозрелище с эпичным размахом. Студия изначально хотела, чтобы у фильма был рейтинг R. Какие без него могут быть фаталити! Мясорубка заложена в ДНК франшизы. Если бы мы не могли снимать под взрослый рейтинг, то не стали бы делать фильм вовсе».

О вызовах

«Съемки — это не только весело, но и очень трудно. Самым сложным было сделать так, чтобы драки в фильме не уступали поединкам в игре. Мы не просто их копировали, а старались реалистично адаптировать, не жертвуя при этом зрелищностью. В фильме будет много экшена, но при этом драки двигают историю вперед и помогают раскрыть героев. Хореограф драк, координатор трюков и команда каскадеров проделали невероятную работу».

О кастинге

«Каждый актер должен был обладать определенным умением, ведь приходилось выполнять невероятно сложные трюки и подолгу разучивать хореографию. Джо Таслим, Льюис Тан или Хироюки Санада не только отличные актеры, но и крутые атлеты, находящиеся в превосходной физической форме. Видели бы вы, что Хироюки выделывает у нас с мечом — это просто нечто! При этом все они работают в разных боевых стилях. Например, Макс Хуан, сыгравший Кунг Лао, прошел школу боевых искусств Джеки Чана, а Джо Таслим сотрудничал с Ико Уайсом. Эти ребята — сами потрясающие хореографы драк».

Что рассказывает Хироюки Санада

О Скорпионе

«История Скорпиона в принципе не изменилась. В начале фильма он Ханзо Хасаши — лидер клана ниндзя и семейный человек. Затем он попадает в Нереальность, откуда возвращается жаждущим мести Скорпионом. Я очень рад, что на эту роль позвали японского актера. Работа над экранизацией напомнила мне о фильмах про ниндзя и самураях, в которых я когда-то снимался. По сути, Скорпион — квинтэссенция моих прежних героев. Если подумать, то мне досталось сразу два разных персонажа — семьянин и машина для убийств. Зрители увидят, как Скорпион начал использовать свое знаменитое оружие. Это важная сцена, и я уверен, что она понравится геймерам».

О подготовке к роли

«Особая физическая подготовка не требовалась — я и так тренируюсь каждый день. Я поиграл в игру, изучил историю персонажа, обсудил боевой стиль с хореографом и командой каскадеров и приступил к репетициям. Когда на площадке я впервые исполнил один из фирменных приемов Скорпиона, все завизжали от восторга! Только тогда до меня дошло, насколько популярна эта игра. Я не геймер и, если честно, до того как мне предложили роль, никогда не играл в „Mortal Kombat“».

О чем фильм

«Мне нравится, что у нас поднимаются темы реинкарнации и духовности. В сценарии есть отличная драма, и у каждого героя свои причины, чтобы участвовать в турнире. Скорпион дерется ради мести, а значит, из-за любви к семье. Эмоции и драма очень важны для фильма, и, мне кажется, у Саймона отлично получилось объединить их с экшеном. В плане поединков, думаю, у нас получилось смешать японские традиции с новыми идеями. Для старых фанатов франшизы „Мортал Комбат“ станет свежим взглядом на их любимый мир, а новых познакомит с культовой франшизой».

О звезде «Рейда» и исполнителе роли Саб-Зиро

«Джо Таслим — отличный борец и дико смешной. Мы с ним деремся в разных стилях, что очень хорошо для фильма. Мы перепробовали кучу идей для поединка между Скорпионом и Саб-Зиро и к концу съемок неплохо сдружились. Называли друг друга братьями».

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Режиссер:Максим Полинский, Николай Булыгин
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