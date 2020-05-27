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«Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет на неделю раньше! Фильм увидит свет 1 апреля 2021-го

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Российская премьера фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» состоится на неделю раньше. Экранизация одноименного комикс-блокбастера издательства Bubble выйдет в кинотеатрах 1 апреля 2021-го, а не 8-го, как планировалось изначально.

Главный герой фильма — майор Игорь Гром (Тихон Жизневский), который известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но все резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.

КиноПоиск HD — партнер картины в России. КиноПоиск поддержит проект в кинопрокате, а КиноПоиск HD покажет фильм онлайн.

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Режиссер:Максим Полинский, Николай Булыгин
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