Бен Аффлек рассказал, что опыт съемок в роли Бэтмена помог ему сыграть баскетболиста-алкоголика

Бен Аффлек рассказал об алкоголизме на съемках «Лиги справедливости» и объяснил, как зависимость помогла ему с ролью в драме «Вне игры». Во время записи подкаста Awards Chatter актер признался, что согласился на роль Бэтмена ради своих детей, но в конечном счете именно съемки в блокбастере положили начало одному из самых тяжелых периодов в жизни актера.

«Я начал слишком много пить во время „Лиги справедливости“, и это очень трудно осознать и побороть, — говорит Аффлек. — Я уже некоторое время не пью и действительно чувствую себя здоровым как никогда. И процесс выздоровления от алкоголизма был действительно поучительным. Мне кажется, эти выводы полезны не только для алкоголиков, понимаете? „Будь честен. Отвечай за свои ошибки. Извинись, если сделал что-то не так. Помогай другим“. Это хорошие вещи, которым вас учат. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что, как и у большинства людей, у меня было несколько промахов. Но я чувствую себя действительно хорошо».

Аффлек трижды пробовал лечиться от алкоголизма, но каждый раз снова срывался. В октябре 2019 года папарацци засняли актера пьяным во время празднования Хеллоуина. Это случилось через несколько месяцев после того, как Аффлек получил за год трезвости жетон клуба анонимных алкоголиков. После этого актер окончательно завязал.

Борьба с алкогольной зависимостью помогла Аффлеку с ролью в спортивной драме «Вне игры», главный герой которой — бывший алкоголик.

«Я понимаю, как работает алкоголизм, и роль не требовала от меня какой-либо новой подготовки, — заметил Аффлек. — В этом фильме я был Дэниэлом Дэй-Льюисом! Он стал главным достижением моей актерской карьеры. Не думаю, что мне нужно искать какой-нибудь другой фильм, чтобы сказать: „Посмотрите, что я могу!“ Я к тому, что снялся уже в 50 фильмах и во „Вне игры“, на мой взгляд, сыграл свою лучшую роль. Говорю не только из-за актерского эгоизма, но и потому, что фильм рассказывает действительно о важных вещах».

Несмотря на все проблемы с алкоголем и трудности на съемках блокбастера, Аффлек признает, что в итоге согласился не напрасно: «Я надел костюм Бэтмена на день рождения сына, и это стоило каждого момента страданий в „Лиге справедливости“».

В 2021 году зрители смогут увидеть Аффлека в режиссерской версии «Лиги справедливости», триллере «Глубокие воды» и исторической драме «Последняя дуэль».