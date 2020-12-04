9 лучших трейлеров недели: «По наклонной», «Сквозь снег» и «Блаженство»

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«Аферистка»

Черная комедия, в которой Розамунд Пайк играет циничную мошенницу, зарабатывающую на жизнь обманом пожилых людей. Марла Грейсон мастерски использует закон для собственной выгоды, но в ущерб своим клиентам. Назначая себя законной опекуншей, она отправляет своих подопечных в дома престарелых, а сама пока быстро распродает все их имущество. Однажды Грейсон находит для себя очередную цель, но быстро понимает, что случайно ввязалась в опасную игру, из которой не так просто выйти победительницей.

«Беги, прячься, бей»

«Игрушечные солдатики» для нового поколения, плюс актуальная тема нападения учащихся на школы и, конечно же, стриминг. Старшеклассница Зои оказывается в незавидном положении. Ее вместе с одноклассниками и учителями берут в заложники школьники-стрелки и заставляют снимать происходящее. Но Зои включает заправского Джона Макклейна, ведь папа научил ее охоте и выживанию. Хрупкая блондинка даст хулиганам отпор и освободит родное учебное заведение. Критики оскорбились и картину дружно возненавидели.

«Блаженство»

Интригующая психоделическая драма с Оуэном Уилсоном, который пытается разобраться в реальности вместе с Сальмой Хайек, а та то ли помогает, то ли, наоборот, еще больше его запутывает. В центре сюжета — Грег, погрязший в рутине, неожиданно узнающий, что окружающая его реальность — это симуляция. Он встречает Изабель, создательницу симуляции, и она объясняет, что с помощью вымысла пытается научить людей больше ценить обычную жизнь. Но так ли это на самом деле?

«Малкольм и Мари»

Черно-белая драма об отношениях двух людей, тайно снятая во время пандемии коронавируса. Съемки «Малкольма и Мари» прошли в период с 17 июня по 2 июля в Калифорнии. При производстве соблюдались все меры предосторожности, а создатели получили разрешения от Гильдий актеров, режиссеров и продюсеров. По сюжету режиссер Малкольм (Джон Дэвид Вашингтон) и его девушка Мари (Зендея) возвращаются домой с премьеры его нового фильма и теперь ждут первых отзывов. По мере ожидания настроение меняется, и на поверхность всплывают откровения об их отношениях, что проверяет любовь пары.

«Небесное вторжение», 1-й сезон

Оригинальный аниме-сериал Netflix, как там любят, с шокирующим содержанием и фантастическим сеттингом. И что никогда не перестанут любить в Японии — истории про попаданцев и жестокие игры на выживание. Группа ничего не подозревающих людей оказывается на крышах высотных зданий, где им приходится спасаться от загадочных убийц в масках. Бонус для акрофобов: делать это придется по подвесным мостам на большой высоте.

«По наклонной»

Серьезная заявка Тома Холланда на «Оскар». Он играет Нико Уокера — реального ветерана, который был вынужден начать грабить банки, чтобы оплатить свою опиоидную зависимость. Нико вернулся из Ирака с недиагностированным ПТСР. Врачи выписали ему обезболивающий препарат оксикодон, после которого он подсел на наркотики и вскоре начал грабить банки. Уокера арестовали в 2011 году и приговорили к девяти годам заключения. В тюрьме Нико написал автобиографию, которая и легла в основу фильма.

«Проклятие ведьмы»

Новый фильм ужасов крепкого ремесленника Нила Маршалла. Действие происходит в XVII веке в Лондоне во время эпидемии чумы. Быть в то время молодой, красивой да еще и вдовой — непростительная ошибка. Главная героиня не оправилась от смерти мужа, а ее уже обвиняют в колдовстве и сговоре с дьяволом. Девушке приходится пройти через ряд пыток и допросов, но (держим в уме жанр фильма) все может оказаться не так однозначно.

«Сквозь снег», 2-й сезон

Возвращение сериала о жизни в гигантском поезде, безостановочно несущемся по замерзшей Земле. Кроме знакомых классовых разборок между обитателями хвоста и первых вагонов, зрителей ждет появление самого мистера Уилфорда, создателя последней надежды человечества. Его сыграл Шон Бин, и он не намерен молча наблюдать, как хаос поглощает его творение.

«Чертов ад»

Отвязный комедийный хоррор с двойным дном про загадочного мужчину в непростых обстоятельствах. Мужчина бежит из страны то ли от кого-то, то ли от самого себя и попадает в плен к семейке садистов-психопатов. Они держат его в подвале и периодически пытают, но больше пугает героя, похоже, не физическая боль, а собственное второе «я».