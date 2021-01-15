Аня Тейлор-Джой, Роберт Де Ниро и Майкл Шеннон снимутся в новом фильме режиссера «Бойца»

Роберт Де Ниро, Майк Майерс, Тимоти Олифант, Майкл Шеннон, Крис Рок, Аня Тейлор-Джой, Андреа Райзборо, Маттиас Шонартс и Алессандро Нивола присоединились к актерскому составу новой картины Дэвида О. Расселла, режиссера фильмов «Боец» и «Мой парень — псих».

В фильме также снимаются Кристиан Бэйл, Марго Робби, Джон Дэвид Вашингтон, Рами Малек и Зои Салдана.

Название или сюжет проекта не раскрываются. Известно лишь, что в основе оригинальная идея Расселла.

Съемки картины уже стартовали в Калифорнии.

Безымянная картина — первый полнометражный проект Расселла после драмы «Джой», которая вышла в 2015 году.

Источник: Deadline

Фото: Getty Images