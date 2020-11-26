Крис Эванс ничего не знает о своем возвращении к роли Капитана Америка

Крис Эванс признался в Twitter, что не в курсе возможного возвращения к роли Капитана Америка в будущих проектах Marvel. «Впервые слышу», — написал Эванс без какой-либо конкретики.

Ранее Deadline со ссылкой на свои источники сообщил, что с Эвансом ведут переговоры о возможном возвращении на экраны в роли Капитана Америка. Утверждалось, что актер должен появиться как минимум в одном новом фильме киновселенной Marvel, но речь не идет о сольном проекте. Студия никак не прокомментировала эту информацию.

В 2018-м Эванс заявил, что после «Мстители: Финал» окончательно оставит роль Капитана Америка. Однако в 2019-м он заметил, что был бы рад вернуться к персонажу, но только если этого потребует история супергероя.

Стоит отметить, что актеры регулярно опровергают новости о возможном кастинге. Татьяна Маслани утверждала, что не будет сниматься в сериале Marvel «Женщина-Халк», а Мадс Миккельсен заявил, что к нему не обращались по поводу роли Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях 3». Впоследствии в обоих случаях изначальная информация подтвердилась.