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Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

На 72-м году жизни скончался художественный руководитель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его спругу Екатерину Белоцерковскую. Грачевский умер после осложнений, вызванных COVID-19.

Грачевский родился в 1949 году в Раменском районе Московской области. В 1968-м он вернулся из армии и устроился работать грузчиком на киностудию имени Горького. В разное время Грачевский был администратором на фильмах Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина, а также заместителем директора съемочной группы.

В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом Грачевский основал детский киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Он участвовал в проекте в качестве актера, режиссера и сценариста, а также озвучивал авторский текст. 

В 2009-м Грачевский снял свой первый полнометражный фильм — драму «Крыша», в которой сыграли Мария Шукшина и Анфиса Черных.

21 декабря стало известно, что Грачевский заразился коронавирусом. Спустя неделю его положили в больницу. 9 января СМИ сообщили, что Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В день смерти его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

Источник: «ТАСС» 
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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