Бэйл в роли Халка и Дауни-мл. в «Джокере»: Vulture представил альтернативную историю Marvel и DС

На Vulture вышел материал в рубрике «Альтернативный таймлайн». В нем автор текста Джо Рэйд гадает, как изменилась бы киноиндустрия, если бы в начале 2000-х фильм о Бэтмене снял не Кристофер Нолан, а Даррен Аронофски. Режиссер «Рестлера» действительно вел переговоры с Warner Bros. и даже хотел доверить роль Брюса Уэйна Хоакину Фениксу, но проект не состоялся.

По мнению журналиста, если бы не «Бэтмен: Начало», Нолан мог бы стать главным режиссером киновселенной Marvel, Кристиан Бэйл — идеальным Халком, а Леонардо ДиКаприо получил бы «Оскар» на год раньше — в 2015-м.

Пересказываем текст Vulture.

Хоакин Феникс — новый Бэтмен (вместо Кристиана Бэйла!)

В начале нулевых Warner Bros. хочет перезапустить франшизу о Темном рыцаре и вместо Кристофера Нолана нанимает Даррена Аронофски, на счету которого всего две картины — «Пи» и «Реквием по мечте». Тот предлагает адаптировать комикс Фрэнка Миллера «Бэтмен: Год первый» и в роли Брюса Уэйна видит Хоакина Феникса, недавно номинированного на «Оскар» за «Гладиатора». Студия настаивает на Фредди Принце мл., звезде «Скуби-Ду», но в итоге уступает Аронофски.

Нолан против Скорсезе

2005 год. После слухов о трудностях на съемках «Бэтмен» наконец-то выходит в прокат и шокирует зрителей мрачным сюжетом и сценами насилия. Критики в унисон хвалят Аронофски за смелый подход, но для зрителей фильм оказывается слишком нишевым и не собирает даже 200 млн долларов.

Параллельно Нолан возвращается к своему старому проекту — фильму о Говарде Хьюзе, который он заморозил, узнав, что Мартин Скорсезе готовит свой байопик про эксцентричного миллиардера — «Авиатора». В итоге режиссер выпускает картину после «Авиатора». Она с треском проваливается, а Нолана неизбежно сравнивают со Скорсезе (в пользу второго).

Из-за занятости Феникса в «Бэтмене» байопик о Джонни Кэше «Переступить черту» откладывают на год. В результате Риз Уизерспун, сыгравшая жену музыканта Джун Картер, пропускает наградную гонку и вместо нее «Оскар» получает Фелисити Хаффман — за роль транс-женщины в «Трансамерике».

Хоакин Феникс получает «Оскар» еще в нулевые

С выходом «Переступить черту» в 2006-м критики прочат Фениксу «Оскар», и тот ему достается (вместо Форреста Уитакера, выдвинутого за «Последнего короля Шотландии»). А вот его партнерше Уизерспун везет меньше: вместо нее академики голосуют за Хелен Миррен, сыгравшую Елизавету II в «Королеве».

Фото: Getty Images

Кристиан Бэйл в роли… Супермена!

В 2006 году, спустя почти 20 лет после «Супермена 4» с Кристофером Ривом, Warner Bros. запускает новый фильм про криптонца — на этот раз с Кристианом Бэйлом! «Возвращение Супермена», как и в нашей реальности, снимает Брайан Сингер; фильм не находит успеха ни у критиков, ни у зрителей и оседает в истории лишь как удар по карьере Бэйла.

Зато у Нолана все неплохо. После неудачного фильма о Хьюзе он берется за «Престиж» и приглашает на одну из ролей Хью Джекмана. Также режиссера не смущает провал «Возвращения Супермена», поэтому он зовет и Бэйла. В итоге триллер про фокусников» собирает солидную кассу, обретает культовый статус и успешно перезапускает карьеры Нолана и Бэйла.

Хит Леджер по-прежнему играет Джокера

В 2008-м вместо «Темного рыцаря» выходит «Бэтмен: Год второй» — недорогой и более своеобразный даже на фоне первой части сиквел. Но одно неизменно: Хит Леджер по-прежнему играет Джокера и получает за эту роль посмертный «Оскар». А вот для «Лучшего фильма» в «Бэтмене» слишком много насилия, поэтому академики его игнорируют. Их жест не вызывает никакой реакции, и число номинантов на «Лучший фильм» не увеличивают до 10 (как это было после раскритикованного фанатами бойкота «Темного рыцаря»).

Нолан, Бэйл и Халк

Летом 2008-го Marvel так же выпускает «Железного человека» и «Невероятного Халка», но с той разницей, что режиссер фильма о Брюсе Бэннере… Кристофер Нолан! Более того, на роль Халка он позвал Бэйла, и тот снова набрал вес для съемок (впрочем, зеленого гиганта все равно показали с помощью CGI). В итоге «Халк» вышел вариацией «Темного рыцаря» — мрачным кинокомиксом с отличными отзывами и внушительной кассой. И «Железный человек» ему точно не конкурент.

Розарио Доусон — Черная Вдова!

На волне успеха «Халка» Marvel дает «зеленый свет» сиквелу, забыв о продолжении «Железного человека». Бэйл получает баснословный гонорар и врывается в эшелон крупнейших звезд Голливуда. Тем временем Нолан приглашает на роль Черной Вдовы Розарио Доусон, игравшую Женщину-кошку у Аронофски, и постепенно готовит почву для «Мстителей», по сути заняв место марвеловского архитектора Кевина Файги.

Аронофски все-таки снимает «Фонтан» — но уже с Брэдом Питтом и Кейт Бланшетт

С годами Феникс устает от статуса звезды, а после смерти Леджера и вовсе уходит в себя. В итоге актер отпускает бороду и снимается в «Я все еще здесь» (2010), псевдодокументальном фильме о своей бурной жизни, который больше путает зрителей, нежели раскрывает Феникса как личность.

Брэд Питт и Кейт Бланшетт

Параллельно Аронофски завязывает с «Бэтменом» (сборы сиквела настолько ничтожны, что на третью часть никто не рассчитывает) и переключается на экзистенциальную притчу «Фонтан». На главные роли он берет Брэда Питта и Кейт Бланшетт, которых рассматривал изначально. Благодаря немногочисленным фанатам «Бэтмена» «Фонтан» окупается, хотя актеры в интервью не скрывают, что не поняли фильм (прямо как Роберт Паттинсон в случае с «Доводом»!).

Натали Портман остается без «Оскара»

Из-за «Фонтана» Аронофски не успевает выпустить «Черного лебедя» в 2010-м, поэтому вместо Портман «Оскар» присуждают Дженнифер Лоуренс за «Зимнюю кость» (через год она проиграет Джессике Честейн, которую наградят за «Цель номер один»). Зато у Бэйла все по-прежнему: в начале 2011-го он получает статуэтку за «Бойца».

Железный человек все же умирает в «Мстителях», но в первых

После успеха с «Халком» Marvel предлагает Нолану снять «Мстителей», однако у режиссера назревает конфликт со студией, когда он пытается вписать в мрачный фильм жизнерадостных героев вроде Тора и Капитана Америка. Вскоре Нолан покидает проект, и на его место приглашают Джосса Уидона. Тот решает, что один из героев должен умереть в финале, и, поскольку Халк — главная звезда франшизы, выбор падает на Железного человека. Гибель Тони Старка вызывает бурную реакцию зрителей; некоторые требуют, чтобы студия выпустила версию Нолана (знакомо, не правда ли?).

ДиКаприо получает «Оскар»… за «Начало»

Оставив «Мстителей», Нолан берется за «Начало». Фильм выходит в 2014 году и становится хитом. Нолана номинируют на «Оскар» за режиссуру, а Леонардо ДиКаприо награждают долгожданной статуэткой за главную мужскую роль (зато спустя год Лео проиграет Мэтту Дэймону, который снимется в «Марсианине», а Эдди Редмэйн ничего не получит — после победы Хаффман в Голливуде бойкотируют цисгендерных актеров, играющих транс-персон).

Леонардо ДиКаприо и Кристофер Нолан на съемках «Начала»

«Ла-Ла Ленд» выигрывает главный «Оскар»!

Как мы помним, на главный «Оскар» все еще претендует не более пяти картин, что усложняет победу для независимого кино вроде «Лунного света». В итоге лучшим фильмом 2016 года признают «Ла-Ла Ленд». Вскоре пресса поднимает шумиху из-за того, что «Лунного света» не было даже в пятерке номинантов, и Академия увеличивает квоту на попадание в главную категорию до 10 картин.

Халк — главная звезда вселенной Marvel

В 2019 году выходит «Мстители: Финал», где вместо Тони Старка героически гибнет Халк. Перед смертью он произносит фразу «Халк… щелкнуть» (в нашей реальности Старк сказал «Я — Железный человек», а затем щелкнул пальцами в Перчатке Бесконечности»).

… а Роберт Дауни мл. — вселенной DC

Роберт Дауни мл. покинул Marvel, так и не став самым высокооплачиваемым актером 2010-х. В надежде перезапустить карьеру он воссоединяется с Тоддом Филлипсом, своим коллегой по комедии «Впритык», и играет... Джокера! Дальше все почти как у Феникса: приз за лучшую мужскую роль в Венеции, восторги прессы и первый «Оскар» на церемонии 2020 года.

Нолан переносит «Довод» на 2021 год

До 2020-го Нолан неизменно работал с крупными студиями, но однажды воспоминания о неснятом «Бэтмене» и спорах с Marvel нахлынули на режиссера с новой силой, и он понял, что, возможно, переоценивал студийное кино. А также пришел к выводу, что не стоит рисковать здоровьем зрителей ради блокбастеров, и отложил «Довод» на 2021 год.

Аронофски по-прежнему сотрудничает с Warner и вот-вот представит загадочный хоррор «мама!». Но из-за пандемии студия переносит релиз на HBO Max, где выпускает фильм на Рождество 2020-го. Кто-то называет фильм шедевром, но большая часть аудитории приходит в ярость и массово отписывается от стриминг-сервиса.