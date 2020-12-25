КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Рэй Фишер заявил, что Warner Bros. уволила его из «Флэша». Студия уточнила, что актер ушел сам

Обсудить0

14 января Рэй Фишер опубликовал заявление, в котором сообщил, что Warner Bros. исключила его из актерского состава фильма о Флэше. Ранее он отказался сниматься в картинах DC Films из-за конфликта с главой подразделения Уолтером Хамадой.

«Я получил официальное подтверждение, что Warner Bros. решила убрать меня из актерского состава „Флэша“. Я категорически не согласен с этим, хоть и не удивлен», — написал Фишер в Twitter.

Он уточнил, что должен был сыграть полноценную роль, а не камео, как сообщалось ранее. Фишер добавил, что расстроен «упущенной возможностью», но привлечение внимания к поведению Хамады, по его мнению, будет «куда более важным вкладом в наш мир».

В ответном заявлении Warner уточнила, что Фишер не появится во Флэше, потому что сам отказался от роли: «Прошлым летом мистеру Фишеру предложили снова сыграть Киборга во „Флэше“. С учетом заявления, что он не будет участвовать в фильмах, связанных с мистером Хамадой, мы продолжаем производство фильма без него».

Конфликт между Фишером и Warner начался в июле прошлого года. Актер обвинил Джосса Уидона в оскорбительном поведении на съемках «Лиги справедливости» и позже добавил, что режиссер хотел изменить цвет кожи некоторых актеров на постпродакшене. Фишер также рассказал, что глава DC Entertainment Джефф Джонс угрожал разрушить его карьеру, а Хамада, с его слов, пытался скрыть улики, подтверждающие обвинения. В сентябре Warner заявила, что слова Фишера не являются правдой, а сам актер отказался помогать расследованию.

В январе Фишер сообщил, что Warner прекратит сотрудничество с Джонсом, однако студия опровергла его слова в сегодняшнем заявлении. Джонс по-прежнему работает над проектами DC: он продюсирует сериалы «Старгерл», «Бэтвумен», «Роковой патруль», «Супермен и Лоис» и «Титаны»

Кроме того, глава студии Энн Сарнофф заступилась за Хамаду. Она верит, что тот не препятствовал проверке, и не сомневается в результатах расследования. «Уолтер — уважаемый лидер, которого я и его другие коллеги знаем как порядочного человека с прекрасным характером», — сказала Сарнофф.

В декабре Warner объявила, что расследование, начатое после обвинений Фишера, завершено, и все необходимые меры приняты. Незадолго до этого Уидон покинул сериал The Nevers, который разрабатывал для HBO. Он объяснил свой уход усталостью. 

Источник: Variety, Twitter 

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Полнометражное продолжение одноименного сериала — только онлайн и только на КиноПоиск HD
В главных ролях:Павел Прилучный, Агния Дитковските, Евгений Стычкин
Режиссер:Максим Полинский, Николай Булыгин
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Арми Хаммер оставил экшен-комедию с Дженнифер Лопес из-за скандала с личными сообщениями

Арми Хаммер оставил экшен-комедию с Дженнифер Лопес из-за скандала с личными сообщениями

Вчера12
Персонажа Рэя Фишера выписали из «Флэша». Нового актера на роль Киборга брать не будут

Персонажа Рэя Фишера выписали из «Флэша». Нового актера на роль Киборга брать не будут

7 января40
Рэй Фишер отказался работать с главой DC Films. Актер обвинил его во лжи

Рэй Фишер отказался работать с главой DC Films. Актер обвинил его во лжи

31 декабря 202017
В соцсетях пишут, что Netflix удалил фильмы с Джонни Деппом. Это правда?

В соцсетях пишут, что Netflix удалил фильмы с Джонни Деппом. Это правда?

25 декабря 202046

Главное сегодня

На КиноПоиск HD вышел документальный сериал «Авантюристы». О чем он и кто его герои?

Вчера3
На КиноПоиск HD вышел документальный сериал «Авантюристы». О чем он и кто его герои?
Что смотреть в кино: «Чудо-женщина: 1984», «Не лечи меня» и «Небеса подождут»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Чудо-женщина: 1984», «Не лечи меня» и «Небеса подождут»

Вчера1
Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

Вчера
«Я уже видел все, что должно было случиться»: Вышел трейлер драмы «Черри» с Томом Холландом

«Я уже видел все, что должно было случиться»: Вышел трейлер драмы «Черри» с Томом Холландом

Вчера6
Фильм недели: «Чудо-женщина: 1984». DC и Warner никак не могут порвать с прошлым

Фильм недели: «Чудо-женщина: 1984». DC и Warner никак не могут порвать с прошлым

Вчера13
Крис Эванс вернется к роли Капитана Америка в будущих фильмах Marvel

Крис Эванс вернется к роли Капитана Америка в будущих фильмах Marvel

Вчера7
Рэй Фишер заявил, что Warner Bros. уволила его из «Флэша». Студия уточнила, что актер ушел сам

Рэй Фишер заявил, что Warner Bros. уволила его из «Флэша». Студия уточнила, что актер ушел сам

Вчера2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт