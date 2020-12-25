Рэй Фишер заявил, что Warner Bros. уволила его из «Флэша». Студия уточнила, что актер ушел сам

14 января Рэй Фишер опубликовал заявление, в котором сообщил, что Warner Bros. исключила его из актерского состава фильма о Флэше. Ранее он отказался сниматься в картинах DC Films из-за конфликта с главой подразделения Уолтером Хамадой.

«Я получил официальное подтверждение, что Warner Bros. решила убрать меня из актерского состава „Флэша“. Я категорически не согласен с этим, хоть и не удивлен», — написал Фишер в Twitter.

Он уточнил, что должен был сыграть полноценную роль, а не камео, как сообщалось ранее. Фишер добавил, что расстроен «упущенной возможностью», но привлечение внимания к поведению Хамады, по его мнению, будет «куда более важным вкладом в наш мир».

В ответном заявлении Warner уточнила, что Фишер не появится во Флэше, потому что сам отказался от роли: «Прошлым летом мистеру Фишеру предложили снова сыграть Киборга во „Флэше“. С учетом заявления, что он не будет участвовать в фильмах, связанных с мистером Хамадой, мы продолжаем производство фильма без него».

Конфликт между Фишером и Warner начался в июле прошлого года. Актер обвинил Джосса Уидона в оскорбительном поведении на съемках «Лиги справедливости» и позже добавил, что режиссер хотел изменить цвет кожи некоторых актеров на постпродакшене. Фишер также рассказал, что глава DC Entertainment Джефф Джонс угрожал разрушить его карьеру, а Хамада, с его слов, пытался скрыть улики, подтверждающие обвинения. В сентябре Warner заявила, что слова Фишера не являются правдой, а сам актер отказался помогать расследованию.

В январе Фишер сообщил, что Warner прекратит сотрудничество с Джонсом, однако студия опровергла его слова в сегодняшнем заявлении. Джонс по-прежнему работает над проектами DC: он продюсирует сериалы «Старгерл», «Бэтвумен», «Роковой патруль», «Супермен и Лоис» и «Титаны».

Кроме того, глава студии Энн Сарнофф заступилась за Хамаду. Она верит, что тот не препятствовал проверке, и не сомневается в результатах расследования. «Уолтер — уважаемый лидер, которого я и его другие коллеги знаем как порядочного человека с прекрасным характером», — сказала Сарнофф.

В декабре Warner объявила, что расследование, начатое после обвинений Фишера, завершено, и все необходимые меры приняты. Незадолго до этого Уидон покинул сериал The Nevers, который разрабатывал для HBO. Он объяснил свой уход усталостью.