Адам Драйвер и Грета Гервиг исполнят главные роли в новом фильме Ноа Баумбака

Ноа Баумбак экранизирует для Netflix сатирический роман Дона ДеЛилло «Белый шум» («The White Noise»). Главные роли в картине исполнят Адам Драйвер и Грета Гервиг. Об этом стало известно благодаря сайту Production Weekly, где отслеживаются запущенные в производство проекты.

В центре сюжета — Джек Глэдни (Драйвер), профессор, изучающий Адольфа Гитлера в университете, известном как Колледж-на-Холме. Книга разбита на несколько частей, каждая из которых рассказывает об отдельных моментах из жизни Глэдни. В одной части он пытается найти баланс между работой и семьей, а в другой пытается справиться со страхом смерти, когда рядом с городом происходит железнодорожная катастрофа. В третьей части Джек узнает, что его жена Бабетта (Гервиг) изменяет ему с мужчиной по имени мистер Грэй, а в последней главе его младший сын чудом выживает, катаясь на велосипеде по шоссе.

Постмодернистский «Белый шум» был опубликован в 1985 году и привлек к творчеству ДеЛилло внимание широкого круга читателей. Time включил книгу в список «Лучшие англоязычные романы с 1923 по 2005 год».

Старт съемок «Белого шума» запланирован на июнь этого года.

Источник: Film Stage