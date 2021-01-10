Арми Хаммер оставил экшен-комедию с Дженнифер Лопес из-за скандала с личными сообщениями

Арми Хаммер выбыл из комедийного боевика «Скоростная свадьба» из-за скандала со слитыми в сеть личными сообщениями сексуального характера, предположительно написанных актером. Представитель студии Lionsgate отметил, что Хаммер сам попросил заменить его в фильме на другого актера. Съемки ленты с Дженнифер Лопес должны были стартовать в ближайшее время.

«Я не отвечаю на эти идиотские заявления, но в свете злобных и ложных атак на меня в интернете я не могу с чистой совестью оставить своих детей на четыре месяца для съемок фильма в Доминиканской Республике, — говорится в заявлении Хаммера. — Lionsgate поддерживает меня в этом решении, и я им благодарен за это».

Утверждается, что в сообщениях описываются откровенные и пугающие сексуальные фантазии. Подтверждений, что их написал Хаммер, нет.

В центре сюжета «Скоростной свадьбы» — влюбленная пара, Том и Дарси, чья экстравагантная свадьба оказывается под угрозой срыва из-за вмешательства преступников. Теперь несостоявшиеся молодожены должны спасти церемонию и вновь понять, почему любят друг друга.

Кроме «Скоростной свадьбы» в рабочей графике Хаммера также значатся мини-сериал «Предложение», сиквел «Назови меня своим именем» и боевик «Джекпот».

Источник: Deadline