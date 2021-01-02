В сети появился синопсис сериала по «Властелину колец». В нем обещают новых героев и Вторую эпоху Средиземья

Фанатский портал The One Ring опубликовал синопсис сериала по франшизе «Властелин колец», который разрабатывает Amazon. Он подтверждает раннюю информацию о том, что события шоу развернутся во времена Второй эпохи Средиземья и сосредоточатся как на старых, так и на новых персонажах.

Правдивость синопсиса подтвердило издание IGN. Вот полный текст:

«В грядущем сериале Amazon впервые покажут героические легенды Второй эпохи Средиземья. Действие этой эпической драмы развернется за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец», когда появлялись великие силы, расцветали и падали королевства, герои подвергались испытаниям, надежда висела на волоске, а величайший из злодеев, когда-либо выходивших из-под пера Дж. Р. Р. Толкина, грозился погрузить весь мир по тьму. История начнется в относительно спокойное время и сосредоточится на героях — как знакомых, так и новых, — противостоящих злу, которое возвращается в Средиземье. От самых мрачных глубин Туманных гор до лесов величественной столицы эльфийского королевства Линдон — эти государства и персонажи создадут наследие, которое будет жить еще очень долго».

Первые два эпизода «Властелина колец» поставил Хуан Антонио Байона, режиссер «Голоса монстра» и сиквела «Мира Юрского периода». В сериале появятся Роберт Арамайо («Игра престолов»), Маркелла Кавена («Плач»), Джозеф Моул, который сыграет главного злодея, а также Морфидд Кларк в роли молодой Галадриэль.

Дата выхода «Властелина колец» пока не известна.