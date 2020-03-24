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В 2020 году американцы посмотрели на стриминге 57 млрд минут «Офиса»

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Сериал «Офис» стал самым просматриваемым сериалом на стримингах в 2020 году. Согласно данным аналитической компании Nielsen, за год американские зрители посмотрели более 57 млрд минут комедийного проекта. На втором месте оказался сериал «Анатомия страсти», набравший 39,4 млрд минут, а замыкает тройку лидеров «Мыслить как преступник» (35,4 млрд минут).

Самые просматриваемые сериалы на стриминг-платформах в 2020 году:

  1. «Офис» (192 серии) — 57,1 млрд минут;
  2. «Анатомия страсти» (366 серий) — 39,4 млрд минут;
  3. «Мыслить как преступник» (277 серий) — 35,4 млрд минут;
  4. «Озарк» (30 серий) — 30,5 млрд минут;
  5. «NCIS» (353 серии) — 28,1 млрд минут;
  6. «Шиттс Крик» (70 серий) — 23,8 млрд минут;
  7. «Сверхъестественное» (318 серий) — 20,3 млрд минут;
  8. «Люцифер» (75 серий) — 19 млрд минут;
  9. «Бесстыжие» (122 серии) — 18,2 млрд минут;
  10. «Корона» (40 серий) — 16,3 млрд минут;
  11. «Король тигров» (8 серий) — 15,6 млрд минут;
  12. «Новенькая» (146 серий) — 14,5 млрд минут;
  13. «Мандалорец» (16 серий) — 14,5 млрд минут;
  14. «Черный список» (152 серии) — 14,5 млрд минут;
  15. «Дневники вампира» (171 серия) — 14,1 млрд минут.

Netflix лидирует среди сериалов: большинство проектов в топе вышли на стриминг-гиганте. Единственное исключение — «Мандалорец» от Disney+. При этом Disney+ лидирует по просмотрам фильмов. В первую очередь благодаря повторным показам.

Самые просматриваемые фильмы на стриминг-платформах в 2020 году:

  1. «Холодное сердце 2» — 14,9 млрд минут;
  2. «Моана» — 10,5 млрд минут;
  3. «Тайная жизнь домашних животных 2» — 9,1 млрд минут;
  4. «Вперед» — 8,3 млрд минут;
  5. «Гринч» — 6,2 млрд минут;
  6. «Гамильтон» — 6,1 млрд минут;
  7. «Правосудие Спенсера» — 5,4 млрд минут;
  8. «Аладдин» — 5,2 млрд минут;
  9. «История игрушек 4» — 4,4 млрд минут;
  10. «Зверополис» — 4,4 млрд минут.

Стоит отметить, что Nielsen учитывает просмотры на телевизорах, не затрагивая компьютеры или мобильные телефоны. Подсчет ведется лишь для Netflix, Amazon Prime Video, Hulu и Disney+ и только в Штатах.

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Источник: Deadline

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