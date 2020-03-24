В 2020 году американцы посмотрели на стриминге 57 млрд минут «Офиса»

Сериал «Офис» стал самым просматриваемым сериалом на стримингах в 2020 году. Согласно данным аналитической компании Nielsen, за год американские зрители посмотрели более 57 млрд минут комедийного проекта. На втором месте оказался сериал «Анатомия страсти», набравший 39,4 млрд минут, а замыкает тройку лидеров «Мыслить как преступник» (35,4 млрд минут).

Самые просматриваемые сериалы на стриминг-платформах в 2020 году:

Netflix лидирует среди сериалов: большинство проектов в топе вышли на стриминг-гиганте. Единственное исключение — «Мандалорец» от Disney+. При этом Disney+ лидирует по просмотрам фильмов. В первую очередь благодаря повторным показам.

Самые просматриваемые фильмы на стриминг-платформах в 2020 году:

Стоит отметить, что Nielsen учитывает просмотры на телевизорах, не затрагивая компьютеры или мобильные телефоны. Подсчет ведется лишь для Netflix, Amazon Prime Video, Hulu и Disney+ и только в Штатах.

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Источник: Deadline