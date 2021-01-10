КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс
КиноПоиск HD

Рекордный старт «Мажор. Фильм» и любимый «Гарри Поттер»: Что смотрели на КиноПоиск HD в каникулы

Обсудить0

«Мажор. Фильм» стал лидером по просмотрам среди зрителей КиноПоиск HD в новогодние каникулы. За 10 дней после премьеры полнометражный экшен франшизы «Мажор» с Павлом Прилучным от продюсерской компании «Среда» посмотрело полмиллиона подписчиков Яндекс Плюса. На втором месте по популярности оказалась франшиза «Гарри Поттер», а замыкает тройку лидеров новый сериал с Любовью Аксеновой «Настя, соберись!».

В топ также вошли фильмы, онлайн-премьеры которых состоялись в первые дни нового года: «Еще по одной», «Самый Новый год!», «Неадекватные люди 2». Кроме этого, зрителей КиноПоиск HD заинтересовали сериал «Стража» по Терри Пратчетту, второй сезон «Открытия ведьм», «Друзья» и продолжение «Метода».

Топ-20 фильмов и сериалов по просмотрам в каникулы на КиноПоиск HD:

  1. «Мажор. Фильм»
  2. Франшиза «Гарри Поттер»
  3. «Настя, соберись!»
  4. Франшиза «Один дома»
  5. «Еще по одной»
  6. «Проект „Анна Николаевна“»
  7. «Самый Новый год!»
  8. «Последний министр»
  9. «Джентльмены»
  10. «Неадекватные люди 2»
  11. «Беспринципные»
  12. «Стража»
  13. «Бесстыжие»
  14. «Открытие ведьм»
  15. «Рик и Морти»
  16. «Зависнуть в Палм-Спрингс»
  17. «Метод 2»
  18. «Сверхъестественное»
  19. «Гринч — похититель Рождества»
  20. «Друзья»

В новогодние каникулы на КиноПоиск HD был зафиксирован рекорд дневной аудитории смотрящих подписчиков — более 1 миллиона пользователей. В данном случае учитывались подписчики Яндекс Плюса (включая подписки Яндекс Плюс с more.tv и Яндекс Плюс с Амедиатекой), которые в течение дня смотрели более двух минут контента онлайн-кинотеатра.

КиноПоиск HD в Telegram

Знаем, что ты будешь делать вечером

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Любовь Аксенова: «Мои поклонники — это нескончаемый шквал любви с той стороны экрана»
Интервью

Любовь Аксенова: «Мои поклонники — это нескончаемый шквал любви с той стороны экрана»

Вчера18
«Неадекватные люди 2»: Сложное кино о том, как все повзрослели
КиноПоиск HD

«Неадекватные люди 2»: Сложное кино о том, как все повзрослели

6 января41
Сериал «Стража»: как живут и чем занимаются панки Плоского мира
КиноПоиск HD

Сериал «Стража»: как живут и чем занимаются панки Плоского мира

4 января52
Что смотреть в 2021 году: 50 самых ожидаемых сериалов
Выбор редакции

Что смотреть в 2021 году: 50 самых ожидаемых сериалов

3 января20

Главное сегодня

Крупным планом

ПодкастЧем хорош «Фестиваль Рифкина» и как смотреть фильмы Вуди Аллена

Сегодня2
Чем хорош «Фестиваль Рифкина» и как смотреть фильмы Вуди Аллена
Что происходит в прокате: Китай лидирует, «Чудо-женщина» не спасает, а «Последний богатырь» круче всех
Сборы

Что происходит в прокате: Китай лидирует, «Чудо-женщина» не спасает, а «Последний богатырь» круче всех

3 часа назад1
Превью фильмов Netflix 2021 года: «Армия мертвецов», комедия с ДиКаприо и новый фильм каждую неделю

Превью фильмов Netflix 2021 года: «Армия мертвецов», комедия с ДиКаприо и новый фильм каждую неделю

Сегодня, 17:223
Любовь Аксенова: «Мои поклонники — это нескончаемый шквал любви с той стороны экрана»
Интервью

Любовь Аксенова: «Мои поклонники — это нескончаемый шквал любви с той стороны экрана»

Вчера18
Выход «Морбиуса» отложили на осень. СМИ полагают, что «Не время умирать» и «Черную Вдову» тоже перенесут

Выход «Морбиуса» отложили на осень. СМИ полагают, что «Не время умирать» и «Черную Вдову» тоже перенесут

Сегодня, 16:577
Рекордный старт «Мажор. Фильм» и любимый «Гарри Поттер»: Что смотрели на КиноПоиск HD в каникулы
КиноПоиск HD

Рекордный старт «Мажор. Фильм» и любимый «Гарри Поттер»: Что смотрели на КиноПоиск HD в каникулы

Сегодня, 15:033
Доспехи, сабли и кони: Первые фото со съемок сериала «Этерна» — экранизации фэнтези Веры Камши

Доспехи, сабли и кони: Первые фото со съемок сериала «Этерна» — экранизации фэнтези Веры Камши

Сегодня, 12:3127
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт