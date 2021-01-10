Рекордный старт «Мажор. Фильм» и любимый «Гарри Поттер»: Что смотрели на КиноПоиск HD в каникулы

«Мажор. Фильм» стал лидером по просмотрам среди зрителей КиноПоиск HD в новогодние каникулы. За 10 дней после премьеры полнометражный экшен франшизы «Мажор» с Павлом Прилучным от продюсерской компании «Среда» посмотрело полмиллиона подписчиков Яндекс Плюса. На втором месте по популярности оказалась франшиза «Гарри Поттер», а замыкает тройку лидеров новый сериал с Любовью Аксеновой «Настя, соберись!».
В топ также вошли фильмы, онлайн-премьеры которых состоялись в первые дни нового года: «Еще по одной», «Самый Новый год!», «Неадекватные люди 2». Кроме этого, зрителей КиноПоиск HD заинтересовали сериал «Стража» по Терри Пратчетту, второй сезон «Открытия ведьм», «Друзья» и продолжение «Метода».
Топ-20 фильмов и сериалов по просмотрам в каникулы на КиноПоиск HD:
- «Мажор. Фильм»
- Франшиза «Гарри Поттер»
- «Настя, соберись!»
- Франшиза «Один дома»
- «Еще по одной»
- «Проект „Анна Николаевна“»
- «Самый Новый год!»
- «Последний министр»
- «Джентльмены»
- «Неадекватные люди 2»
- «Беспринципные»
- «Стража»
- «Бесстыжие»
- «Открытие ведьм»
- «Рик и Морти»
- «Зависнуть в Палм-Спрингс»
- «Метод 2»
- «Сверхъестественное»
- «Гринч — похититель Рождества»
- «Друзья»
В новогодние каникулы на КиноПоиск HD был зафиксирован рекорд дневной аудитории смотрящих подписчиков — более 1 миллиона пользователей. В данном случае учитывались подписчики Яндекс Плюса (включая подписки Яндекс Плюс с more.tv и Яндекс Плюс с Амедиатекой), которые в течение дня смотрели более двух минут контента онлайн-кинотеатра.
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