Рекордный старт «Мажор. Фильм» и любимый «Гарри Поттер»: Что смотрели на КиноПоиск HD в каникулы

«Мажор. Фильм» стал лидером по просмотрам среди зрителей КиноПоиск HD в новогодние каникулы. За 10 дней после премьеры полнометражный экшен франшизы «Мажор» с Павлом Прилучным от продюсерской компании «Среда» посмотрело полмиллиона подписчиков Яндекс Плюса. На втором месте по популярности оказалась франшиза «Гарри Поттер», а замыкает тройку лидеров новый сериал с Любовью Аксеновой «Настя, соберись!».

В топ также вошли фильмы, онлайн-премьеры которых состоялись в первые дни нового года: «Еще по одной», «Самый Новый год!», «Неадекватные люди 2». Кроме этого, зрителей КиноПоиск HD заинтересовали сериал «Стража» по Терри Пратчетту, второй сезон «Открытия ведьм», «Друзья» и продолжение «Метода».

Топ-20 фильмов и сериалов по просмотрам в каникулы на КиноПоиск HD:

В новогодние каникулы на КиноПоиск HD был зафиксирован рекорд дневной аудитории смотрящих подписчиков — более 1 миллиона пользователей. В данном случае учитывались подписчики Яндекс Плюса (включая подписки Яндекс Плюс с more.tv и Яндекс Плюс с Амедиатекой), которые в течение дня смотрели более двух минут контента онлайн-кинотеатра.