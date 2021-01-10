Выход «Морбиуса» отложили на осень. СМИ полагают, что «Не время умирать» и «Черную Вдову» тоже перенесут

12 января студия Sony отложила премьеру кинокомикса «Морбиус» с Джаредом Лето. Теперь фильм про злодея Человека-паука должен выйти 8 октября вместо 18 марта этого года.

Перенос «Морбиуса» связан с эпидемиологической обстановкой в мире. Как отмечает Variety, в США по-прежнему высокая динамика заболеваемости COVID-19, поэтому 65% кинотеатров страны закрыты. Среди них площадки Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, крупнейших кинорынков Америки, без которых окупаемость блокбастеров вроде «Черной Вдовы» невозможна.

Сейчас на начало 2021 года запланированы релизы нескольких крупных картин, включая «Золушку» с Камилой Кабейо (5 февраля) и «King’s Man: Начало» (12 марта). Журналисты полагают, что их также перенесут, несмотря на то что в США уже началась вакцинация.

Variety не исключает, что, если динамика вируса не снизится, свои даты потеряют и весенние релизы. Речь идет о «Черной Вдове» (7 мая), «Главном герое» с Райаном Рейнольдсом (21 мая), «Бесконечности» с Марком Уолбергом (28 мая), «Круэлле» с Эммой Стоун (28 мая) и «Форсаже 9» (28 мая).

Также 21 мая должен выйти кроссовер «Годзилла против Конга». Его релиз планируется одновременно в кинотеатрах и онлайн. В таком формате Warner выпустила сиквел «Чудо-женщины», однако его домашние сборы уже к третьим выходным обвалились на 47% и составили всего 3 млн долларов. Окупится ли фильм, пока не ясно.

Кроме того, на 2 апреля заявлена премьера «Не время умирать», но, если верить владельцу кинотеатра в Нидерландах, студия MGM решила перенести картину на ноябрь 2021-го.

Variety отмечает, что фильмы Disney и Warner могут выйти вовремя, если студии выпустят их по гибридной модели, то есть одновременно в кино и на своих стриминг-сервисах, как это было с «Мулан». То же самое относится к Universal. Ранее компания договорилась с киносетями, получив право выпускать свои картины онлайн спустя 17 дней после выхода в кино.

Студии, у которых нет своих стримингов, вероятно, продолжат продавать фильмы онлайн-кинотеатрам. В прошлом году Netflix купил у Paramount «Суд над чикагской семеркой», а Amazon — сиквел «Поездки в Америку». Впрочем, инсайдеры уверяют, что компания пока не планирует продавать «Тихое место 2» (оно должно выйти в апреле).

О том, что ближайшие релизы, вероятно, отложат, говорит и отсутствие рекламы. Релиз «Золушки» намечен на февраль, однако Sony еще не показала ни одного трейлера. «King’s Man: Начало» должен выйти в марте, хотя Disney не торопится с новыми материалами. И если «Золушку», по слухам, все же выпустят в кино, то боевик Мэттью Вона могут перенести в онлайн — по данным Variety, его хочет купить один из сервисов.

По-прежнему не ясно, что будет с «Черной Вдовой». На дне инвесторов Disney уточнила, что фильм выйдет исключительно в кино, но Variety пишет, что вариант гибридной модели все еще актуален. Сам Кевин Файги в недавнем интервью признался, что до конца не уверен, в каком формате выпустят картину.

Аналитики считают, что онлайн-релиз выгоден в случае среднебюджетных фильмов вроде «Гамильтона» (Disney+). Такие картины не только окупаются, но и привлекают новых подписчиков. Однако отбить 200-миллионный бюджет при такой модели невозможно. Фильмы вроде «Форсажа 9» собирают миллиарды долларов благодая кинотеатрам, поэтому студии тратят большие деньги на их рекламу. И, чтобы избежать ненужных затрат, в Голливуде могут объявить о новых переносах уже в январе, пишет Variety.