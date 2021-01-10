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Николь Кидман и Хавьер Бардем могут сыграть главные роли в новом фильме Аарона Соркина

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Николь Кидман и Хавьер Бардем ведут переговоры об участии в картине Аарона Соркина «Люси и Дези», которая расскажет о жизни звезд классического американского ситкома «Я люблю Люси». Кидман может исполнить роль Люсиль Болл, а Бардему предлагают сыграть ее мужа, Дези Арназа. Соркин написал сценарий и поставит проект для Amazon Studios.

Сериал «Я люблю Люси» выходил с 1951-го по 1957-й. Героями шоу были домохозяйка Люси Рикардо и ее муж, певец Рики Рикардо. Наивная и амбициозная Люси совершенно незаслуженно рвалась к славе, а также постоянно вовлекала себя и супруга в какие-нибудь неприятности. Ничто не останавливало миссис Рикардо, пытавшуюся что-нибудь спеть или что-нибудь сыграть, но настоящий талант Люси проявляет в клоунаде.

Действие фильма развернется в течение одной производственной недели «Я люблю Люси» — от первой читки сценария в понедельник до съемок эпизода в пятницу. За это время Болл и Арназ сталкиваются с кризисом, который может положить конец не только их карьере, но и браку.

«Люси и Дези» находятся в разработке с 2015 года. Изначально роль Болл в картине планировала исполнить Кейт Бланшетт.

Источник: Deadline

Фото: Getty Images

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