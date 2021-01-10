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Трейлер второго сезона «Сквозь снег»: Шон Бин берет контроль над поездом

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В сети появился первый трейлер второго сезона сериала «Сквозь снег». В продолжении зрителей ждут новые разборки на борту гигантского поезда, который безостановочно несется по замерзшей Земле, а также Шон Бин, сыгравший мистера Уилфорда, создателя последней надежды человечества.

Действие сериала разворачивается спустя семь лет после того, как в результате катаклизмов Земля превратилась в кусок льда. Остатки человечества населяют гигантский поезд, беспрерывно наматывающий круги по железнодорожным путям, заранее проложенным через всю планету. Внутри люди разделены по классам: пока одни мерзнут в хвосте, другие наслаждаются легкой жизнью в голове состава. Все меняется, когда на борту происходит убийство.

Премьера второго сезона состоится 25 января.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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