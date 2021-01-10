«Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд взяла главный приз на Gotham Awards

Объявлены лауреаты премии Gotham Awards — американской награды, отмечающей заслуги в области независимого кино. В этом году главный приз достался драме Хлои Чжао «Земля кочевников». Картина о жизни в современной Америке победила в номинации «Лучший фильм».

Награда за режиссуру была присвоена Эндрю Паттерсону за его дебют — ретрофантастику «Бескрайняя ночь». Главными сериалами стали «Хранители» и «Я могу уничтожить тебя».

Полный список победителей выглядит так:

Источник: Deadline