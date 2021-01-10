«Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд взяла главный приз на Gotham Awards

Объявлены лауреаты премии Gotham Awards — американской награды, отмечающей заслуги в области независимого кино. В этом году главный приз достался драме Хлои Чжао «Земля кочевников». Картина о жизни в современной Америке победила в номинации «Лучший фильм».
Награда за режиссуру была присвоена Эндрю Паттерсону за его дебют — ретрофантастику «Бескрайняя ночь». Главными сериалами стали «Хранители» и «Я могу уничтожить тебя».
Полный список победителей выглядит так:
- Лучший фильм — «Земля кочевников»;
- Лучший актер — Риз Ахмед, «Звук металла»;
- Лучшая актриса — Николь Бахари, «Мисс Juneteenth»;
- Главный актерский прорыв — Кингсли Бен-Адир, «Одна ночь в Майами»;
- Главный прорыв среди режиссеров — Эндрю Паттерсон, «Бескрайняя ночь»;
- Лучший сценарий (ничья) — Рада Бланк за «40-летнюю версию» и Дэн Саллитт за «14»;
- Лучший международный фильм — «Без отличительных черт»;
- Лучший документальный фильм (ничья) — «Тысячи ран» и «Время»;
- Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут) — «Хранители»;
- Лучший сериал (длительность эпизодов — менее 40 минут) — «Я могу уничтожить тебя»;
- Приз зрительских симпатий — «Земля кочевников».
Источник: Deadline