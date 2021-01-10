КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

«Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд взяла главный приз на Gotham Awards

Обсудить0

Объявлены лауреаты премии Gotham Awards — американской награды, отмечающей заслуги в области независимого кино. В этом году главный приз достался драме Хлои Чжао «Земля кочевников». Картина о жизни в современной Америке победила в номинации «Лучший фильм».

Награда за режиссуру была присвоена Эндрю Паттерсону за его дебют — ретрофантастику «Бескрайняя ночь». Главными сериалами стали «Хранители» и «Я могу уничтожить тебя».

Полный список победителей выглядит так:

Источник: Deadline

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Зависнуть в Палм-Спрингс» и «Пацаны» — главные победители премии Critics Choice Super Awards

«Зависнуть в Палм-Спрингс» и «Пацаны» — главные победители премии Critics Choice Super Awards

Вчера0
Американские кинокритики выбрали «Землю кочевников» фильмом 2020 года

Американские кинокритики выбрали «Землю кочевников» фильмом 2020 года

10 января3
Александр Роднянский назвал лучшие фильмы и сериалы года. Среди них — «Довод», «Ход королевы» и «Манк»

Александр Роднянский назвал лучшие фильмы и сериалы года. Среди них — «Довод», «Ход королевы» и «Манк»

30 декабря 20205
Критики Нью-Йорка назвали «Первую корову» лучшим фильмом года. В Лос-Анджелесе выбрали «Голос перемен»

Критики Нью-Йорка назвали «Первую корову» лучшим фильмом года. В Лос-Анджелесе выбрали «Голос перемен»

21 декабря 202011

Главное сегодня

КиноПоиск HD

Рекордный старт «Мажор. Фильм» и любимый «Гарри Поттер»: Что смотрели на КиноПоиск HD в каникулы

41 минуту назад1
Рекордный старт «Мажор. Фильм» и любимый «Гарри Поттер»: Что смотрели на КиноПоиск HD в каникулы
Доспехи, сабли и кони: Первые фото со съемок сериала «Этерна» — экранизации фэнтези Веры Камши

Доспехи, сабли и кони: Первые фото со съемок сериала «Этерна» — экранизации фэнтези Веры Камши

Сегодня, 12:319
Николь Кидман и Хавьер Бардем могут сыграть главные роли в новом фильме Аарона Соркина

Николь Кидман и Хавьер Бардем могут сыграть главные роли в новом фильме Аарона Соркина

Сегодня, 10:133
Любовь Аксенова: «Мои поклонники — это нескончаемый шквал любви с той стороны экрана»
Интервью

Любовь Аксенова: «Мои поклонники — это нескончаемый шквал любви с той стороны экрана»

Вчера17
Трейлер второго сезона «Сквозь снег»: Шон Бин берет контроль над поездом

Трейлер второго сезона «Сквозь снег»: Шон Бин берет контроль над поездом

Сегодня, 09:464
«Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд взяла главный приз на Gotham Awards

«Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд взяла главный приз на Gotham Awards

Сегодня, 09:311
Брендан Фрейзер исполнит главную роль в новом фильме Даррена Аронофски «Кит»

Брендан Фрейзер исполнит главную роль в новом фильме Даррена Аронофски «Кит»

Сегодня, 08:4813
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт