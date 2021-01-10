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Брендан Фрейзер исполнит главную роль в новом фильме Даррена Аронофски «Кит»

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Даррен Аронофоски начал работу над новым режиссерским проектом — драмой «Кит» (The Whale), основанной на одноименной пьесе Сэмюэла Д. Хантера. Главную роль в картине исполнит Брендан Фрейзер.

«Кит» рассказывает о Чарли, мужчине средних лет и весом 270 килограммов, и его попытках воссоединиться со своей 17-летней дочерью. Они расстались после того, как Чарли бросил свою семью ради любовника-гея, который позже умер. Пытаясь справиться с горем утраты, он обратился к компульсивному перееданию.

Пьеса дебютировала в 2012 году и выиграла несколько престижных театральных наград.

Картину выпустит кинокомпания A24.

Источник: Deadline

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