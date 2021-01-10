Официально: «Дэдпул 3» выйдет в прокат с рейтингом R

Третий «Дэдпул» станет частью киновселенной Marvel и выйдет в прокат с рейтингом R, как и первые два фильма. Об этом рассказал Кевин Файги в разговоре с Collider.

«У фильма будет рейтинг R. Сейчас мы работаем над сценарием, Райан [Рейнольдс] лично курирует его написание. Съемки пройдут не в этом году. Райан очень успешный и занятой актер», — уточнил Файги.

Сценарий «Дэдпула 3» напишут сестры Венди и Элизабет Молино, соавторы и продюсеры мультсериала «Закусочная Боба». У фильма пока нет режиссера. Когда он выйдет в прокат, также неизвестно.

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