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Официально: «Дэдпул 3» выйдет в прокат с рейтингом R

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Третий «Дэдпул» станет частью киновселенной Marvel и выйдет в прокат с рейтингом R, как и первые два фильма. Об этом рассказал Кевин Файги в разговоре с Collider. 

«У фильма будет рейтинг R. Сейчас мы работаем над сценарием, Райан [Рейнольдс] лично курирует его написание. Съемки пройдут не в этом году. Райан очень успешный и занятой актер», — уточнил Файги.

Сценарий «Дэдпула 3» напишут сестры Венди и Элизабет Молино, соавторы и продюсеры мультсериала «Закусочная Боба». У фильма пока нет режиссера. Когда он выйдет в прокат, также неизвестно. 

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Collider

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