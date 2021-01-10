Дэнни Бойл снимет сериал про панк-рок-группу Sex Pistols

Дэнни Бойл снимет мини-сериал о британской панк-рок-группе Sex Pistols. По данным Variety, шоу будет состоять из шести эпизодов и выйдет на канале FX.
Сценарий «Пистолс» напишут Крэйг Пирс («Мулен Руж») и Фрэнк Коттрел Бойс («Прощай, Кристофер Робин»). Они адаптируют мемуары «Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol», написанные гитаристом группы Стивом Джонсом.
Sex Pistols была образована в 1975 году в Лондоне. Группа стала олицетворением панк-культуры, а ее музыкой вдохновлялись более поздние рок-исполнители. Sex Pistols известна благодаря скандальной репутации: в некоторых песнях музыканты проявляли неуважение к королевской семье и политической системе Великобритании.
Кто сыграет в сериале:
- Тоби Уоллес («Молочные зубы») — Стив Джонс;
- Энсон Бун («1917») — Джонни Роттен;
- Луис Патридж («Приключения Паддингтона 2») — Сид Вишес;
- Джейкоб Слейтер — Пол Кук;
- Фабьен Франкель — Глен Мэтлок;
- Дилан Ллевелин — Уолли Найтингейл;
- Сидни Чендлер — Крисси Хайнд;
- Эмма Эпплтон — Нэнси Спанджен;
- Мэйси Уильямс — Джордан (Памела Рук).
Съемки «Пистолс» стартуют 7 марта. Когда выйдет сериал, пока не известно.
Источник: Variety
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