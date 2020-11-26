В сети Дональда Трампа убрали из «Один дома 2». И заменили его на Барака Обаму и Киану Ривза

Пользователь Twitter @maxschram убрал Дональда Трампа из комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Он опубликовал сцену из фильма, в которой 45-й президент США указывает Кевину, как пройти в лобби, и заменил его на пустое место, за которым ничего видно. По сути, он сделал из Трампа очень плохого Человека-невидимку.

«По многочисленным просьбам я убрал Трампа из „Один дома“».

С подачи журналиста Джозефа Лонго, который написал в Twitter «А теперь удалите его цифровым способом из „Один дома 2“», в сети также начали предлагать альтернативы для Трампа в этой сцене. Среди вариантов — Джабба Хатт, Киану Ривз, Долли Партон и Мэр Бургер.

«И замените его CGI-вставкой „Звездных войн“».

«Готово».

«Я сделаю даже лучше».

«Просто чтобы быть как можно более раздражающим».

«Поправим на посте».

«О, я только что узнал, что Трамп был добавлен позже, потому что эта была оригинальная сцена».

Сделали и обратную версию со знаменитым участником штурма Капитолия.

В декабре 2019-го стало известно, что камео Трампа из «Один дома 2» убрал канадский телеканал СВС. Как выяснилось, это было сделано еще в 2014 году, чтобы выделить время для рекламного блока.

Сейчас студия Disney работает над ремейком «Один дома». Дэн Мазер занимает режиссерское кресло проекта, а главную роль в новой версии исполнит Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»).