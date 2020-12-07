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Джек Куэйд из «Пацанов» извинился за убийство Руты в «Голодных играх». Да, он снимался в «Голодных играх»

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В сети обнаружили, что Джек Куэйд, исполнитель роли Хьюи в сериале «Пацаны», ранее снимался в «Голодных играх». Актер, для которого картина стала дебютом на большом экране, сыграл Марвела, убившего Руту на 74-х Голодных играх. Когда об этом узнали в Twitter, Куэйд извинился и отметил, что ему промыли мозги роскошью Первого Дистрикта.

«Погодите… Джек Куэйд убил Руту?!»

«Вот черт, и правда. Простите».

«По правде говоря, я скончался ОЧЕНЬ быстро. Мне промыло мозги мое роскошное воспитание в Первом Дистрикте. Но да, мне очень жаль».

В фильме Марвел случайно убивает 12-летнюю Руту (Амандла Стенберг), пытаясь поразить копьем главную героиню Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). В ответ Китнисс убивает Марвела стрелой в грудь.

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